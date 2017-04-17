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..И мишеней в живых не осталось

17.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вместе с начальником общевойскового факультета Военной академии полковником Святославом Васильевым мы приближаемся к учебному полигону Белая Лужа батальона обеспечения учебного процесса главной в нашей стране кузницы офицерских кадров — Военной академии Республики Беларусь. В соответствии с учебным планом здесь состоялись практические занятия с будущими офицерами-мотострелками. В числе прочего курсантам предстояло впервые выполнить упражнение учебных стрельб из вооружения БМП‑2 «Стрельба ПТУР по появляющейся цели».

— Наш факультет готовит мотострелков, танкистов, офицеров‑идеологов, психологов и специалистов службы ГСМ, — рассказывает Святослав Игоревич. — На учебном полигоне курсанты этих специальностей выполняют упражнения по дисциплинам кафедры огневой подготовки, устройства и эксплуатации бронетанкового вооружения, тактики.

Сегодня мы увидим, насколько хорошо третьекурсники-мотострелки научились обращаться с ПТУР. Этому занятию предшествовало подробное изучение курсантами в классах устройства вооружения, правил стрельбы. Каждый из них выполнил электронные пуски на тренажерах. Курсанты провели уже несколько дней на полигоне. Вместе с офицерами и военнослужащими срочной службы роты БМП‑2 батальона обеспечения учебного процесса они подготовили технику…

Задачи по обеспечению материальной базой и техникой занятий по огневой подготовке, тактике, вождению с курсантами на учебном полигоне решает, как вы уже поняли, личный состав батальона обеспечения учебного процесса. Командир этого подразделения подполковник Дмитрий Сулимов рассказал, что занятия на полигоне Белая Лужа проходят ежедневно.

— С особым вниманием мы относимся к подготовке военнослужащих срочной военной службы, — отметил Дмитрий Владимирович. — Основная нагрузка по обеспечению занятий на полигоне ложится именно на них. Подготовка и содержание в надлежащем состоянии техники, мишенных полей — задачи не из легких.

Общевойсковой факультет по праву гордится своими выпускниками. Один из них — командир взвода мотострелковой роты батальона обеспечения учебного процесса лейтенант Роман Мосейков. Осенью прошлого года офицер принял участие в состязании на звание лучшего экипажа БМП‑2. Оно проводилось по сценарию конкурса «Суворовский натиск», который входит в программу Армейских международных игр. Недавний выпускник общевойскового факультета показал тогда отличный результат — и был признан лучшим командиром боевой машины пехоты.

Сегодня офицер Роман Мосейков не менее успешно выполняет поставленные задачи на учебном полигоне Белая Лужа. Тот факт, что техника и материальная база для обучения курсантов академии содержатся в полном порядке, в том числе и его заслуга.

* * *

И вот начальник кафедры огневой подготовки подполковник Максим Яковлев вводит меня в курс дела.


На занятии по подготовке вооружения к боевому применению

 
 
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