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Два из девяти: только лучшие достойны служить в РПК

17.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Войсковых психологов и идеологов часто называют инженерами человеческих душ. В военном комиссариате им необходимо тщательно изучить юношу со всех сторон и понять его основные черты характера. А если предстоит отобрать только самых лучших? Как, например, в роту почетного караула (РПК) Минской военной комендатуры. Задача не из легких, не правда ли?.. И выполнить ее можно только общими усилиями членов комиссии по отбору и изучению призывников Минской военной комендатуры.

Наш корреспондент отработал один день в этой комиссии — и узнал доподлинно, какие же парни достойны служить в нашей РПК.

Комиссия состоит из заместителя командира комендантского батальона по идеологической работе капитана Евгения Виниченко, психолога старшего лейтенанта Станислава Божичко и фельдшера комендантского батальона прапорщика Ирины Пилютик. Вот такой «десант» на протяжении апреля посещает почти все военные комиссариаты Беларуси, отбирая на службу только самых лучших, самых достойных представителей современной молодежи.

— На основании планов‑разнарядок главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь, которые рассылаются в областные военные комиссариаты, мы созваниваемся со специалистами и определяем даты и время работы в районных военных комиссариатах, — поясняет процедуру отбора заместитель командира комендантского батальона по идеологической работе капитан Евгений Виниченко. — Далее начинается работа непосредственно по отбору и изучению призывников. Благо, в соответствии с руководящими документами, мы имеем преимущественное право отбора — то есть начинаем отбирать парней чуть раньше, чем другие подразделения и воинские части. Это позволяет нам отобрать действительно тех, кто достоин служить в РПК.

Естественно, для службы в столь уникальном в своем роде подразделении недостаточно иметь высокий рост и славянскую внешность, хотя эти параметры являются существенными: солдат роты почетного караула — лицо государства и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

— Существует перечень требований для прохождения службы в штатных подразделениях роты почетного караула. Так, для обеспечения мероприятий с участием первых должностных лиц государства отбираются только призывники безупречные в морально-психологическом и деловом отношении, годные к строевой службе и имеющие степень ограничения по состоянию здоровья и физическому развитию не ниже первой. Естественно, среди изучаемых нами кандидатов для прохождения службы в элитном подразделении только высокие ребята — от 185 до 190 сантиметров, — отметил в беседе капитан Евгений Виниченко. — Так, за один день работы в двух военных комиссариатах — Солигорского и Любанского районов, а также Слуцкого и Стародорожского районов Минской области — мы смогли отобрать из девяти предложенных сотрудниками отделов призыва всего двоих подходящих под наши требования молодых людей. Еще двоих мы отобрали в качестве резервных: на случай, если кто-то из отобранных в первую очередь по каким-либо причинам не сможет проходить службу — получит отсрочку или совершит правонарушение. С последними у нас разговор короткий: им просто-напросто нет места в РПК! Хотите — побывайте с нами на отборе и своими глазами посмотрите, что это действительно так.

…Отказаться от такого предложения я не мог — и вот сижу в кабинете начальника отдела призыва на военную службу военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской области подполковника Алексея Дуброва, где работает комиссия Минской военной комендатуры по отбору и изучению призывников. В кабинет поочередно заходят высокие подтянутые молодые парни.


Подполковник Алексей Дуброва

 
 
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