|
В Гомеле ищут мужчину, который отобрал в подъезде у ребенка мобильный телефон
17.04.2017 13:52 — Новости Общества | Tut.by
Оперативники Новобелицкого РОВД разыскивают мужчину, который украл у ребенка мобильный телефон марки Huawei.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Приметы подозреваемого: на вид 20−25 лет, рост 160−165, худощавого телосложения, волосы темные средней длины.
Был одет: темно-синяя болоньевая куртка со вставками синего цвета в районе плеч, спортивные штаны темного цвета, кроссовки темного цвета с белой подошвой.
Если вам что-либо известно о личности или местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8−029−608−26−02 (Velcom), 8−033−680−26−02 (МТС) или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек зашел со школьником в подъезд, а через какое-то время уже выбегал оттуда. Ребенок отчаянно преследовал грабителя, но силы были неравные.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии