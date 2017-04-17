Оперативники Новобелицкого РОВД разыскивают мужчину, который украл у ребенка мобильный телефон марки Huawei.



Инцидент произошел в одном из дворов Новобелицкого района и попал в объективы камер наружного наблюдения. На видео видно, как молодой человек зашел со школьником в подъезд, а через какое-то время выбежал оттуда. Ребенок отчаянно преследовал грабителя, но силы были неравные.

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Приметы подозреваемого: на вид 20−25 лет, рост 160−165, худощавого телосложения, волосы темные средней длины.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка со вставками синего цвета в районе плеч, спортивные штаны темного цвета, кроссовки темного цвета с белой подошвой.





Если вам что-либо известно о личности или местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8−029−608−26−02 (Velcom), 8−033−680−26−02 (МТС) или 102.