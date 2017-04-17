18 апреля в Пинске спустят на воду отечественный круизный теплоход «Белая Русь». Судно проплывет тестовым маршрутом до Мозыря, а затем отправится в Брест, где 29 апреля заберет свою первую тургруппу. Первооткрывателями белорусского речного круиза станут россияне. На борту они проведут 8 дней и 7 ночей по системе все включено (в том числе алкоголь белорусского производства). Самый бюджетный вариант путевки на одного человека в июле-августе — 350 долларов, самый дорогой люкс стоит 2316 долларов. При этом половину билетов на весь сезон уже раскупили.





По состоянию на пятницу, 14 апреля, судно было готово на 99,9%. На причале у борта стояли козлы, на лестнице шумела болгарка, на кормовой площадке — рабочие, а в ресторане девушка приятным голосом пела что-то из российской попсы.

С нашим гидом по теплоходу, замгендиректора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Сергеем Зубко мы встретились у входа на судно.





О детище пинских судостроителей он говорит с гордостью и болью — столько вложено в него сил, времени и ресурсов. Как признается Сергей Федорович, после первых публикаций в СМИ с замиранием сердца читал комментарии под новостями.

— Как-то так мне больно, обидно было. А потом посмотрел, что среди всего этого негатива проскакивают нормальные, здравые строки, — смеется собеседник.

«Ни копейки за борт»

Проект белорусского круизного теплохода называют амбициозным. При этом строительство самого судна — далеко не самый сложный его этап. Как поставить на воду теплоход, пинские корабелы знают, а что с ним делать дальше? Здесь полешукам помогла российская туркомпания «Ника», которая более двадцати лет организует речные круизы по всему миру.





— Мы подходили к предфинальной стадии: «Вот у нас будет теплоход». А что же с ним делать? А как он должен ходить? Откуда? Зачем? Куда? Что мы должны предложить? Какой уровень? Каким образом? Это белое пятно. По максимуму в интернете штудировали, выбирали, искали: «Давайте сделаем то, давайте сделаем это. А почему бы не сделать еще так?!» Планировали выездные экскурсии: утром сели, поехали, вечером вернулись. Когда уже начали работать с туркомпанией «Ника», нас сразу спросили: «Что значит утром сели, вечером вернулись? А обедаем где?» Объясняем, что в агроусадьбе. «То есть вы хотите отдать деньги кому-то? Ни копейки за борт!» — рассказывает Сергей Федорович.



Одноместная каюта класса комфорт

Благодаря российским партнерам белорусский теплоход получил детально проработанный маршрут. Они же занимались продвижением круиза.

— Меня часто спрашивают, почему выбор пал на российского контрагента, а не на белорусского. Я отвечаю вопросом на вопрос: «Коллеги, а какой у вас опыт работы в речном круизе?» В ответ тишина. «Обладаете ли вы соответствующим программным обеспечением? Онлайн-бронированием?». Опять тишина. «А готовы вкладывать, еще ничего не получая?» «Ника» берет всю рекламную кампанию на себя: от печатания брошюр до представления на выставках. Компания занимается только речными круизами уже более двадцати лет. В среднем они продвигают от 60 до 70 круизов по всему миру. У них есть соответствующее программное обеспечение, настроенная работа, турагенты, есть онлайн-бронирование, — объяснил собеседник.



Каюта класса комфорт

«До Киева можем, но не будем»

Обход теплохода начинаем со средней палубы. Здесь расположены две каюты класса люкс. Обе — именные. Светлая названа в честь Янки Купалы, каюта в шоколадных тонах носит имя Якуба Коласа. Внутренняя отделка с национальным колоритом.

На средней палубе также располагаются 7 кают класса комфорт, одна — эконом плюс и комнаты для экипажа. В кормовой части — площадка для купания с борта теплохода.

Бюджетные каюты располагаются на нижней палубе, а на верхней — рулевая рубка, салон-ресторан, бар и тентовая палуба.

Во всех каютах стоят кондиционеры с возможностью обогрева, телевизоры, холодильники, сейфы и телефоны с внутренней связью. На судне имеется WiFi, но платный. В люксовых каютах есть санузел с душем. Для остальных — отдельные уборные с душем на средней палубе.



Каюта люкс «Янка Купала»

Протяженность круиза 523 километра. «Белая Русь» будет плавать без «отстоев». Сначала судно повезет группу из Бреста в Мозырь, а затем в Мозыре берет новых отдыхающих и везет до Бреста. Всего за сезон судно совершит 25 круизов.

Идти теплоход будет ночью, а днем для туристов предусмотрена культурная программа. В списке развлечений: посещение музеев, экскурсии, зеленые стоянки с баней и барбекю, купание, прогулки, рыбалка.

— Мы предлагаем юг Беларуси. Там, где туристов не бывает. Они увидят новое, услышат новое. Покажем Беларусь разную, такой, какая она есть. Если не покрашено, значит не покрашено. Так, значит, мы живем. Если ферма роботизирована, значит роботизирована. Почему нет? Мы не ставили цели показать все с иголочки, — рассказал Сергей Федорович.



В люксовых номерах есть уборная с душем

Также в программе круиза посещение местных предприятий. В Пинске, например, туристов отвезут на трикотажную фабрику, в Турове покажут молочный комбинат.

Проезд до туристических объектов будет организован на автобусе. В общей сложности по маршруту запланировано десять стоянок.

В свое время обсуждалась идея проложить круиз от Бреста до Киева, но от этой идеи решили отказаться.



Каюта люкс «Якуб Колас»

— До Киева наш теплоход может ходить. Класс плавания позволяет. Но мы не будем. Причин несколько. Первая — административная. Пункты пропуска у нас расположены в Мозыре и в Киеве. То есть в Мозыре стали под границу и все. Мы не имеем права причалить. Только движение до Киева — двое суток без возможности выйти на берег. Плюс прохождение рядом с саркофагом (Чернобыльской АЭС. — Прим. TUT.BY). Еще один вопрос — техобслуживание. Если мы на белорусской части готовы обеспечить техническую поддержку, то там на кого можем рассчитывать?



Четырехместная каюта класса эконом

«Не идут молодые люди. Идут пенсионеры»

Как указано на сайте российского туроператора, путевка для жителя стран СНГ и Грузии в июле-августе обойдется, в зависимости от каюты, от 19 900 российских рублей (около 350 долларов) в номере эконом на нижней палубе до 131 100 российских рублей (около 2316 долларов), если одному снимать двухместный люкс. Люкс на двоих обойдется каждому по 1219 долларов. Для туристов не из СНГ цены выше: от 527 до 3474 долларов.

В стоимость билета входит проживание, питание, экскурсионная программа, посещение музеев, страховка, баня, напитки и алкоголь местного производства: водка, настойки, вино, пиво. Гражданам Беларуси предоставляют 5% скидки, ветеранам Великой Отечественной войны — 50%.



Одноместная каюта класса эконом

Несмотря на цену, половина билетов на нынешний сезон уже продана. Главный покупатель — туристы из России. Есть несколько любителей речного отдыха из Беларуси.

— Люди много писали: «Да кто в этот круиз поедет? Да кому это надо? Да какие пенсионеры? Вы что, не знаете, сколько они получают?» Знаем. Но не идут молодые люди. Идут пенсионеры. Вот так, — объяснил Сергей Зубко.



