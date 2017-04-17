﻿ Два жителя Пинска получили по 4 года за 10-рублевую купюру, отпечатанную на принтере. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два жителя Пинска получили по 4 года за 10-рублевую купюру, отпечатанную на принтере

17.04.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

11 апреля в Пинске огласили приговор по обвинению двух жителей Пинска в изготовлении, хранении и сбыте фальшивых деноминированных рублей.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале сентября 2016 года 39-летний мужчина отсканировал 10-рублевую купюру, а затем распечатал на цветном принтере ее 16 копий. Одну фальшивку он дал 36-летнему другу, который купил за нее мед у женщины, которая торговала у одного из магазинов города.

Продавщице купюра показалась подозрительной, и она обратилась в милицию. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. В тот же день нашли и изготовителя фальшивки, а во время обыска у него дома изъяли 15 аналогичных поддельных банкнот.

Суд Пинского района и города Пинска признал 39-летнего жителя города виновным в изготовлении, хранении с целью сбыта и сбыте поддельных официальных денежных единиц Республики Беларусь, а его товарища — в хранении с целью сбыта и сбыте поддельных официальных денежных единиц Республики Беларусь. По ч. 1 ст. 221 УК им назначили по четыре года лишения свободы, сообщила TUT.BY старший помощник Пинского межрайонного прокурора Евгения Мельник. При этом старший будет отбывать наказание в колонии усиленного режима, младший, у которого были судимости, — строгого. У обоих конфисковали имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Следователи выяснили мотив: подробности убийства мужчиной бывшей жены в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика