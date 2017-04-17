11 апреля в Пинске огласили приговор по обвинению двух жителей Пинска в изготовлении, хранении и сбыте фальшивых деноминированных рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В начале сентября 2016 года 39-летний мужчина отсканировал 10-рублевую купюру, а затем распечатал на цветном принтере ее 16 копий. Одну фальшивку он дал 36-летнему другу, который купил за нее мед у женщины, которая торговала у одного из магазинов города.

Продавщице купюра показалась подозрительной, и она обратилась в милицию. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. В тот же день нашли и изготовителя фальшивки, а во время обыска у него дома изъяли 15 аналогичных поддельных банкнот.

Суд Пинского района и города Пинска признал 39-летнего жителя города виновным в изготовлении, хранении с целью сбыта и сбыте поддельных официальных денежных единиц Республики Беларусь, а его товарища — в хранении с целью сбыта и сбыте поддельных официальных денежных единиц Республики Беларусь. По ч. 1 ст. 221 УК им назначили по четыре года лишения свободы, сообщила TUT.BY старший помощник Пинского межрайонного прокурора Евгения Мельник. При этом старший будет отбывать наказание в колонии усиленного режима, младший, у которого были судимости, — строгого. У обоих конфисковали имущество.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.