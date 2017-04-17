Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней минчанки, которая уже отбывает наказание в колонии за оборот наркотиков. Теперь ее подозревают в вербовке девушек для занятия проституцией на Кипре. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, минчанка отбывает 12 лет за оборот наркотиков — в сентябре 2016-го в ее багаже из Кипра нашли несколько таблеток экстази. Тогда же сообщали, что проверяют ее причастность к другим преступлениям.

По версии милиции, минчанка уговорила и пыталась вывезти в город Эркан (Северный Кипр) для занятия проституцией 28-летнюю минчанку.

— Установлено, что девушка вместе с подельниками из Беларуси, России и Украины завербовала еще более 10 белорусок, а также гражданок Ливана, Молдовы, Казахстана, Украины, России, — говорят в пресс-службе ГУВД.

Сама фигурантка якобы сообщала девушкам, что работает на Кипре в ночном клубе, где хорошо зарабатывает.

— Говорила, что ее «работодатель» кредитует авиабилеты в обе стороны, еженедельный медицинский контроль, питание, проживание. Одним из важных условий была необходимость выплатить клубу долг — 3000 долларов. Примерно столько изначально руководство клуба якобы тратило на девушку. (…) Выплаты долга начинались только после того, как девушка приступит к работе и проработает некоторое время. До выплаты этого долга нельзя было отказаться от занятия проституцией и покинуть клуб. В случае отказа девушек штрафовали (суммы доходили до 1000 долларов), угрожали применить физическую силу, запугивали депортацией, — говорят правоохранители.

Сообщается, что девушек склоняли к проституции даже если изначально оговаривалось, что они будут только танцевать в клубе.

— В спиртные напитки девушек подмешивались наркотики, чтобы подавить их волю к сопротивлению. (…) За одну ночь могло доходить до 10 клиентов. Предусматривались выезды на виллы и в другие отели, — сообщает милиция.

Родные некоторых девушек объявили их в розыск. Сейчас белоруски вернулись на родину.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией, а также создание условий для занятия проституцией. Действия ее вероятных подельников сейчас изучают правоохранители и следователи.