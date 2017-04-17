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Осужденная на 12 лет за полторы таблетки экстази минчанка подозревается в вербовке проституток на Кипр
17.04.2017 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней минчанки, которая уже отбывает наказание в колонии за оборот наркотиков. Теперь ее подозревают в вербовке девушек для занятия проституцией на Кипре. Подробности
Напомним, минчанка
По версии милиции, минчанка уговорила и пыталась вывезти в город Эркан (Северный Кипр) для занятия проституцией 28-летнюю минчанку.
— Установлено, что девушка вместе с подельниками из Беларуси, России и Украины завербовала еще более 10 белорусок, а также гражданок Ливана, Молдовы, Казахстана, Украины, России, — говорят в пресс-службе ГУВД.
Сама фигурантка якобы сообщала девушкам, что работает на Кипре в ночном клубе, где хорошо зарабатывает.
— Говорила, что ее «работодатель» кредитует авиабилеты в обе стороны, еженедельный медицинский контроль, питание, проживание. Одним из важных условий была необходимость выплатить клубу долг — 3000 долларов. Примерно столько изначально руководство клуба якобы тратило на девушку. (…) Выплаты долга начинались только после того, как девушка приступит к работе и проработает некоторое время. До выплаты этого долга нельзя было отказаться от занятия проституцией и покинуть клуб. В случае отказа девушек штрафовали (суммы доходили до 1000 долларов), угрожали применить физическую силу, запугивали депортацией, — говорят правоохранители.
Сообщается, что девушек склоняли к проституции даже если изначально оговаривалось, что они будут только танцевать в клубе.
— В спиртные напитки девушек подмешивались наркотики, чтобы подавить их волю к сопротивлению. (…) За одну ночь могло доходить до 10 клиентов. Предусматривались выезды на виллы и в другие отели, — сообщает милиция.
Родные некоторых девушек объявили их в розыск. Сейчас белоруски вернулись на родину.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией, а также создание условий для занятия проституцией. Действия ее вероятных подельников сейчас изучают правоохранители и следователи.
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Осужденная на 12 лет за полторы таблетки экстази минчанка подозревается в вербовке проституток на Кипр
Сообщается, что девушек склоняли к проституции даже если изначально оговаривалось, что они будут только танцевать в клубе.
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