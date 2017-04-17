﻿﻿ Минская ГАИ проведет операцию "Ночной стелс". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская ГАИ проведет операцию "Ночной стелс"

17.04.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Минская Госавтоинспекция проведет в столице акцию "Ночной стелс", сообщили Sputnik в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"18-20 апреля Госавтоинспекция города Минска совместно с общественным объединением "Минское велосипедное общество" проведет акцию "Ночной стелс", — рассказали в столичной ГАИ.

В рамках акции инспекторы отработают три самых популярных места у минских велосипедистов. "Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать велолюбителей, которые передвигаются без света в темное время суток. В этот день нарушители смогут избежать штрафов, но каждому провинившемуся активисты МВО вручат купоны на скидки на велофонарики", — добавили в ГАИ.

Целью акции, по словам собеседников агентства, является профилактика ДТП с участием велосипедистов.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов неукоснительно соблюдать ПДД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ будут дежурить в местах, наиболее популярных среди столичных велосипедистов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусов, задержанных на Бали, отпустили, но без паспортов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика