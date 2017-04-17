МИНСК, 17 апр — Sputnik. Минская Госавтоинспекция проведет в столице акцию "Ночной стелс", сообщили Sputnik в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"18-20 апреля Госавтоинспекция города Минска совместно с общественным объединением "Минское велосипедное общество" проведет акцию "Ночной стелс", — рассказали в столичной ГАИ.

В рамках акции инспекторы отработают три самых популярных места у минских велосипедистов. "Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать велолюбителей, которые передвигаются без света в темное время суток. В этот день нарушители смогут избежать штрафов, но каждому провинившемуся активисты МВО вручат купоны на скидки на велофонарики", — добавили в ГАИ.

Целью акции, по словам собеседников агентства, является профилактика ДТП с участием велосипедистов.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов неукоснительно соблюдать ПДД.