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Минская ГАИ проведет операцию "Ночной стелс"
17.04.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Минская Госавтоинспекция проведет в столице акцию "Ночной стелс", сообщили Sputnik в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"18-20 апреля Госавтоинспекция города Минска совместно с общественным объединением "Минское велосипедное общество" проведет акцию "Ночной стелс", — рассказали в столичной ГАИ.
В рамках акции инспекторы отработают три самых популярных места у минских велосипедистов. "Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать велолюбителей, которые передвигаются без света в темное время суток. В этот день нарушители смогут избежать штрафов, но каждому провинившемуся активисты МВО вручат купоны на скидки на велофонарики", — добавили в ГАИ.
Целью акции, по словам собеседников агентства, является профилактика ДТП с участием велосипедистов.
Госавтоинспекция призывает велосипедистов неукоснительно соблюдать ПДД.
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Сотрудники ГАИ будут дежурить в местах, наиболее популярных среди столичных велосипедистов.
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