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Белорусов, задержанных на Бали, отпустили, но без паспортов
17.04.2017 20:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр — Sputnik. Белорусских граффитистов из команды HoodGraff, задержанных на острове Бали, отпустили, однако вместо паспортов им выдали справки, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Правоохранительные органы Бали обвиняют уличных художников в незаконной предпринимательской деятельности. За это белорусам может грозить крупный штраф и тюремный срок. Однако доказательств вины граффитистов у полицейских нет. Художников отпустили.
"Привлекли внимание, потому что какая-то излишняя активность, как для туриста классического, который проводит время на пляже в шлепках, а тут мы активностью занимаемся нестандартной", — рассказал в эфире ОНТ руководитель стрит-арт команды Артем Бурж.
По его словам, все рисунки художники создавали бесплатно, а не "как обратное нам хотят доказать".
Стрит-арт команда HoodGraff стала популярной благодаря своим работам в Беларуси и России. Уличные художники изображали многих культовых личностей: Марка Шагала, Виктора Цоя, Альберта Эйнштейна, Сергея Бодрова-младшего и других.
Творения граффитистов часто страдают от вандалов, а городские власти закрашивают несанкционированные рисунки на трансформаторных будках.
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Художников обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, им грозит крупный штраф и тюремный срок.
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