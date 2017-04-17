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Белорусов, задержанных на Бали, отпустили, но без паспортов

17.04.2017 20:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 апр — Sputnik. Белорусских граффитистов из команды HoodGraff, задержанных на острове Бали, отпустили, однако вместо паспортов им выдали справки, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Белорусов, задержанных на Бали, отпустили, но без паспортов
© Pexels
Группу белорусских граффитистов задержали на Бали

Правоохранительные органы Бали обвиняют уличных художников в незаконной предпринимательской деятельности. За это белорусам может грозить крупный штраф и тюремный срок. Однако доказательств вины граффитистов у полицейских нет. Художников отпустили.

"Привлекли внимание, потому что какая-то излишняя активность, как для туриста классического, который проводит время на пляже в шлепках, а тут мы активностью занимаемся нестандартной", — рассказал в эфире ОНТ руководитель стрит-арт команды Артем Бурж.

По его словам, все рисунки художники создавали бесплатно, а не "как обратное нам хотят доказать".

Стрит-арт команда HoodGraff стала популярной благодаря своим работам в Беларуси и России. Уличные художники изображали многих культовых личностей: Марка Шагала, Виктора Цоя, Альберта Эйнштейна, Сергея Бодрова-младшего и других.

Творения граффитистов часто страдают от вандалов, а городские власти закрашивают несанкционированные рисунки на трансформаторных будках.

 
Теги: Минск
 
 
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Художников обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, им грозит крупный штраф и тюремный срок.

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