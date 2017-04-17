МИНСК, 17 апр — Sputnik. Жительнице Бреста, попавшей в дорожно-транспортное происшествие на угнанном ею же такси, грозит уголовное наказание, сообщили Sputnik в Брестской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в минувшие выходные в областном центре. Местная 36-летняя жительница после застолья в компании друзей отправилась домой на такси. Женщина, приехав к месту назначения, поняла, что у нее нет денег расплатиться с таксистом. Мужчина решил отвезти клиентку в милицию для разбирательства. По дороге в отдел брестчанка начала скандалить, выбросила телефон водителя и таксометр в окно. Когда мужчина вышел из машины, чтобы подобрать вещи, нарушительница села за руль и поехала. Пытаясь скрыться, она совершила мелкое ДТП .

В ходе проверки было установлено, что автоледи была пьяна — 1,59 промилле.

В отношении женщины составлены четыре административных протокола, также женщине грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК Республики Беларусь. Брестчанке, согласно статье, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По факту ДТП проводится проверка.