﻿ Пьяной брестчанке, попавшей на угнанном такси в ДТП, грозит срок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяной брестчанке, попавшей на угнанном такси в ДТП, грозит срок

17.04.2017 19:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Жительнице Бреста, попавшей в дорожно-транспортное происшествие на угнанном ею же такси, грозит уголовное наказание, сообщили Sputnik в Брестской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в минувшие выходные в областном центре. Местная 36-летняя жительница после застолья в компании друзей отправилась домой на такси. Женщина, приехав к месту назначения, поняла, что у нее нет денег расплатиться с таксистом. Мужчина решил отвезти клиентку в милицию для разбирательства. По дороге в отдел брестчанка начала скандалить, выбросила телефон водителя и таксометр в окно. Когда мужчина вышел из машины, чтобы подобрать вещи, нарушительница села за руль и поехала. Пытаясь скрыться, она совершила мелкое ДТП.

В ходе проверки было установлено, что автоледи была пьяна — 1,59 промилле.

В отношении женщины составлены четыре административных протокола, также женщине грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК Республики Беларусь. Брестчанке, согласно статье, грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таксист вез пьяную клиентку в отдел милиции, а та угнала его машину и попала на ней в аварию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лавров поддержал кандидата Беларуси на пост главы ОБСЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика