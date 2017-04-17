Доброе утро!

Весна отменяется: неделя будет холодной . Средняя температура воздуха на 3−7 градусов ниже нормы — такая вот климатическая «середина марта» нас ждет в середине апреля. А здесь рассказываем, как определить, что у вас или близкого человека депрессия — и только на первый взгляд эти новости не связаны между собой.





ВАЖНОЕ

Наконец-то ВВП Беларуси вырос ! В первом квартале этого года показатель увеличился на 0,3% — вопреки пессимистичному прогнозу министра экономики, что по итогам квартала ВВП будет минус 0,4% к первому кварталу прошлого года из-за недопоставок нефти.

Минобороны лишилось главного связиста, а холдинг «Агат» получил нового директора — им стал Геннадий Казаков. И вот что мы о нем знаем .

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал белорусского кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ Елену Купчину. Полномочия действующего генсека, итальянца Ламберто Занньера, заканчиваются 30 июня.

В УПК хотят внести изменения: свидетелям по уголовным делам разрешат пользоваться услугами адвоката . В принципе, такое право у них есть и сейчас, но оно закреплено только в Конституции, и его часто игнорируют. Правозащитники давно настаивают: если у человека появится это право, то ситуаций, когда после допроса свидетеля переводят в статус подозреваемого или обвиняемого, станет меньше.

ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля. Это 26-летний выходец из Центрально-Азиатского региона, который готовил смертника Акбаржона Джалилова.

На референдуме в Турции победили сторонники Эрдогана — те, кто был за законодательные изменения, вводящие президентскую форму правления в республике. Это — коренная реформа системы руководства страной.

ПОПУЛЯРНОЕ

Сегодня в Пинске спустят на воду отечественный круизный теплоход «Белая Русь». Судно проплывет тестовым маршрутом до Мозыря, а затем отправится в Брест, где 29 апреля заберет свою первую тургруппу. Половину билетов на сезон уже раскупили, при том что цены на круиз по Беларуси вызывают легкое недоумение: самый бюджетный вариант путевки на человека в июле-августе — 350 долларов, а люкс стоит 2316 долларов! За что такие деньги — рассказываем и показываем здесь .





То, что цены на импортные лекарства в Беларуси и у соседей могут отличаться, многие заметили давно. «Если бы не покупала лекарства в других странах, я бы их просто не пила», — рассказывает белоруска, которая принимает препарат, цена на который за курс в Минске и Москве отличается почти на 100 рублей. Разбирались, почему так .

В ЕС повезут «советское» мороженое из Беларуси. Оно такое — как в детстве: «Три основных компонента мороженого — это молоко, масло и сахар. В составе еще есть ароматизатор ванилин, которым пользуются производители со времен Советского Союза». В современном пломбире есть и необходимые для производства Е-добавки. Оказывается, в СССР их тоже добавляли в продукты, вот только на упаковке потребителю об этом сообщали не всегда — закон не обязывал. Читайте наш репортаж с производства .





Столичный студент в суде доказал, что сдавал экзамен, когда милиция «видела» его в Куропатах . Вначале парень принес справку из деканата, но этого оказалось недостаточно, и судья вызвал в суд свидетелями преподавателей, которые принимали экзамен. Те подтвердили — студент был в аудитории, а не в Куропатах.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите очень интересный текст о белорусских волках . Где волчицы рожают волчат? Зачем они таскают малышей с места на место? Почему волки любят делать логова при дорогах? Обо всем этом и многом другом нам рассказал ученый, который наблюдает за этими животными много лет.





В Минске побывал министр внешней торговли и развития Финляндии: посетил Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и пообщался с нами о проекте БелАЭС, том, как могут повлиять разгоны акций протеста в Беларуси на экономические отношения с Европой, и многом другом.

Зарплату меньше 500 рублей выпускникам БГУИР никто не предлагает. Молодым специалистам с дипломом БГУКИ наниматели готовы платить в среднем 400 рублей. А вот библиотекарю на селе «светит» 320 рублей. FINANCE.TUT.BY узнал, какими получками компании заманивают на работу выпускников вузов .

Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», посмотрите в записи . Сергей Чалый и наша Оля Лойко в этом выпуске попробовали понять ученых, которым президент пожаловался на отвратительное исполнение декрета о тунеядцах — а те сразу предложили пару вариантов выхода из сложившегося тупика, а также разобрали речи главы государства на «Речицадреве». Лукашенко там говорил о модернизации, зарплате в $ 500 и договоренностях с Путиным.

Обязательно почитайте о путешествии двух белорусов по диковинным местам Америки . За две недели они проехали 8,5 тысячи километров, направляясь к волшебным видам американских штатов Юта и Аризона. Минимум подготовки и предварительной информации. Три пересадки на самолетах. Потерянные чемоданы. Но впереди их ждали торнадо, лунные пейзажи и виды сказочной красоты.





Гордимся 8-летней белорусской балериной — девочка вошла в пятерку лучших в мире . Соревновалась, между прочим, с более чем с 3,5 тысячами детей старше себя, профессионально занимающимися балетом. Умничка!

И о небольшом курьезе напоследок: сотрудники посольства США в Лондоне допросили по подозрению в терроризме… трехмесячного ребенка. Как так вышло — рассказываем здесь .

Все новости понедельника, 17 апреля

У многих из вас впереди большие выходные — с 22 по 25 апреля. Для тех, кто еще не определился, куда отправиться на отдых в эти дни, мы составили топ мест и мероприятий , которые можно посетить за недорого. Отдыхайте качественно!

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