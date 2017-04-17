Реально ли преодолеть 2600 км за два месяца? Причем маршрут проходит через четыре государства — Россию, Беларусь, Польшу и Германию. 29-летний Кирилл Фронюк из Магнитогорска считает, что задача ему вполне по плечу. Уральский марафонец отправился в путь еще в начале марта, преодолев к настоящему времени свыше полутора тысяч километров. Отправной точкой большого забега стал Волгоград, а финишировать он намерен в Берлине.



Фото: Александр Шульгач

Корреспонденты ZARYA.BY встретились с марафонцем в гостинице «Веста», ведь в Брест молодой человек прибежал накануне пасхальных праздников.

— Заниматься бегом на сверхмарафонские дистанции я начал несколько лет назад, — говорит Кирилл. — Тогда и появилась идея перейти от тренировочных забегов к преодолению действительно больших расстояний. В прошлом году я пробежал от магнитогорского монумента «Тыл — фронту» до волгоградского памятника «Родина-мать зовет». Это около 1600 километров. А в нынешнем году поставил новую цель: стартовать из Волгограда в Берлин, к памятнику «Воин-освободитель» в Трептов-парке. Таким образом, забег свяжет все части триптиха «Меч Победы».

Пробежать такую огромную дистанцию — задача трудная даже для опытного марафонца. Впрочем, Кирилл отмечает, что в деле важен психологический настрой. Расстояние разбивается на множество относительно небольших отрезков, каждый из которых преодолеть вполне по силам. И так — от одного населенного пункта к следующему — можно достигнуть намеченной цели. В среднем в день магнитогорский марафонец пробегает около 50 километров. Причем двигается вдоль трасс и проселочных дорог, преимущественно в светлое время суток.





На обед Кирилл останавливается перекусить в местных кафешках, на ночлег — в гостиницах. Поэтому подобное путешествие — занятие в финансовом плане довольно затратное. Из личных вещей, помимо экипировки, — только небольшой рюкзак с самым необходимым.

Кстати, кроссовки оказались очень прочными — обувь потребовала смены только в Гомеле. Правда, сделать этого не получилось: не нашлось нужной модели. Пришлось бежать в старых кроссовках до Березы, где активисты одного из местных обществ передали бегуну новые.

Впечатления о Беларуси у марафонца самые приятные.

— Везде чисто и уютно, даже в маленьких деревнях и райцентрах, — отмечает Кирилл Фронюк. — Дороги очень хорошие, позволяют комфортно бежать, у нас в России так обстоят дела далеко не везде. Приятно, что в Беларуси живут отзывчивые, открытые и доброжелательные люди. К примеру, в Гомеле обратился к незнакомым людям, чтобы узнать, где купить сим-карту на телефон. Так они не только указали место, но еще и провели до гостиницы. А однажды на трассе велосипедист угостил конфетами и извинялся, что больше ничем не может помочь. Хотя я, в принципе, ничего и не просил. Удивило и то, что в таком небольшом городе, по крайней мере по российским меркам, как Пинск, в местном музее можно увидеть картины Айвазовского. Это действительно круто!

Однажды компанию марафонцу во время забега составил… пес. Собака бежала с Кириллом на протяжении двух дней, но в районе Калинковичей повстречала своего четвероногого собрата и на этом совместное путешествие завершилось.

Кстати, именно в Калинковичах Кирилл рассчитывал пересечься с немецким бегуном Каем Маркусом, который, как известно, бежит из Гамбурга в Шанхай. Однако марафонцы во время пути разминулись и встреча, к сожалению, не состоялась.

В Бресте Кирилл Фронюк посетил Брестскую крепость, а затем направился к белорусско-польской границе. В Германию он намерен прибыть ко Дню Победы, а оттуда на самолете полетит домой в Магнитогорск. Ведь молодого человека уже заждались родные и коллеги на металлургическом предприятии.