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Милиция нашла вандалов, осквернивших костел в поселке Рось
18.04.2017 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Хулиганами, разрисовавших непристойными надприсями стену часовни костела в городском поселке Рось Волковысского района в ночь на Пасху, оказались два местных жителя 15 и 18 лет. Об этом
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых в совершении хулиганских действий. Это двое местных жителей 15 и 18 лет. До этого они употребляли спиртные напитки, и в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни. Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем при анализе размещенного текста просматривался диалог между подозреваемыми», — рассказал начальник криминальной милиции Волковысского РОВД Александр Войтович.
Один из них настолько увлекся в процессе, что написал имя приятеля. Это и помогло оперативникам вычислить подозреваемых. В милиции также отметили, что в социальных сетях молодые люди также грешат опубликованием аналогичных постов и пропагандой нацистской символики Третьего рейха.
Весь процесс с нецензурными комментариями один из подозреваемых снимал на мобильник.
Напомним, утром 16 апреля, на Пасху, на стене часовни костела Святой троицы сотрудники Волковысского РОВД обнаружили
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Это двое местных жителей 15 и 18 лет.
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