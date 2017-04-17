Хулиганами, разрисовавших непристойными надприсями стену часовни костела в городском поселке Рось Волковысского района в ночь на Пасху, оказались два местных жителя 15 и 18 лет. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых в совершении хулиганских действий. Это двое местных жителей 15 и 18 лет. До этого они употребляли спиртные напитки, и в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни. Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем при анализе размещенного текста просматривался диалог между подозреваемыми», — рассказал начальник криминальной милиции Волковысского РОВД Александр Войтович.

Один из них настолько увлекся в процессе, что написал имя приятеля. Это и помогло оперативникам вычислить подозреваемых. В милиции также отметили, что в социальных сетях молодые люди также грешат опубликованием аналогичных постов и пропагандой нацистской символики Третьего рейха.

Весь процесс с нецензурными комментариями один из подозреваемых снимал на мобильник.

Напомним, утром 16 апреля, на Пасху, на стене часовни костела Святой троицы сотрудники Волковысского РОВД обнаружили надписи оскверняющего характера . По факту хулиганства Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК. Санкции по этой статье предусматривают до 3 лет лишения свободы.