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Милиция нашла вандалов, осквернивших костел в поселке Рось

18.04.2017 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Хулиганами, разрисовавших непристойными надприсями стену часовни костела в городском поселке Рось Волковысского района в ночь на Пасху, оказались два местных жителя 15 и 18 лет. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых в совершении хулиганских действий. Это двое местных жителей 15 и 18 лет. До этого они употребляли спиртные напитки, и в процессе распития созрела идея нанести слова нецензурного характера на стену часовни. Сделали аморальное дело при помощи маркеров красного цвета, причем при анализе размещенного текста просматривался диалог между подозреваемыми», — рассказал начальник криминальной милиции Волковысского РОВД Александр Войтович.

Один из них настолько увлекся в процессе, что написал имя приятеля. Это и помогло оперативникам вычислить подозреваемых. В милиции также отметили, что в социальных сетях молодые люди также грешат опубликованием аналогичных постов и пропагандой нацистской символики Третьего рейха.

Весь процесс с нецензурными комментариями один из подозреваемых снимал на мобильник.

Напомним, утром 16 апреля, на Пасху, на стене часовни костела Святой троицы сотрудники Волковысского РОВД обнаружили надписи оскверняющего характера. По факту хулиганства Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК. Санкции по этой статье предусматривают до 3 лет лишения свободы.

 
 
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