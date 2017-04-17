«Раньше индейцы пасли лошадей и могли наблюдать за ними с расстояния в 5 километров. С тех пор произошла урбанизация, люди переместились в офисы за компьютеры, и острое зрение нам стало ни к чему», — шутят офтальмологи. Но, как и полагается любой шутке, в ней есть место не только для юмора. Команда TUT.BY решила проверить, правда ли, что работа за компьютером ухудшает зрение.

В офис редакции с диагностическим оборудованием приехали врачи-офтальмологи Центра микрохирургии глаза « Вока » и проверили зрение у сотрудников, журналистов и технических специалистов. Тех, кто постоянно напрягает глаза за мониторами компьютеров. Результаты эксперимента оказались не совсем ожидаемыми.

«Возможно, ваша близорукость пока ложная»

Проблема, на которую жалуется большинство сотрудников любых офисов, звучит кратко: падает зрение. Менеджер по продажам Екатерина проводит у компьютера весь рабочий день, прерываясь лишь на обед и короткие вылазки на кухню за чаем или кофе. Пять лет назад зрение стало постепенно ухудшаться. И если раньше за 14 дней отпуска оно возвращалось в норму, то теперь потеряло эту способность. Что же происходит?



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Хрусталик — это, по сути, линза, которая фокусирует изображение на сетчатке. Висит хрусталик на связках, которые закреплены на цилиарной мышце, — напоминает школьный курс по биологии Павел Беляковский, главный врач клиники «Voka». — Когда наш головной мозг ставит задачу — посмотреть на объект вблизи, то мышца напрягается, влияет на связки, которые воздействуют на капсулу хрусталика. Благодаря этому и происходит фокусировка нашего зрения на предметы вблизи и вдали.

У Екатерины же получается эффект культуриста, — объясняет Павел. — Представьте, что вы 9 часов будете тренировать руку гантелями. На следующий день вы не сможете ее разогнуть. То же самое происходит с вашими глазами. Вы вгоняете их в рабские условия, происходит такое явление, которое мы называем ПИНА (Привычно Избыточное Напряжение Аккомадации). Поэтому изображение получается немного затуманенным. Это так называемая ложная близорукость.

Есть ли от нее противоядие? Естественно. Рецепт звучит знакомо и скучно, и называется он гигиеной зрения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Восемь часов перед компьютером — это чрезмерная нагрузка для наших глаз, — соглашается с коллегой Денис Глушко, заведующий хирургическим отделением в Центре микрохирургии глаза «Voka». — Никому ведь не приходит в голову прийти в спортивный зал и заниматься там 8 часов подряд. Но все почему-то считают, что столько времени можно работать за компьютером. Эволюционно глаз не предназначен для таких нагрузок, он еще не сумел приспособиться к гаджетам. Поэтому каждый час нужно делать перерыв, хотя бы на 10-15 минут.

Можно отвлечься и пойти заварить кофе, а еще лучше – сделать простую гимнастику: зажмурить глаза, с опущенными веками порисовать восьмерки, шестерки, чтобы улучшить кровоснабжение глаза.

Еще одна простая тренировка — нарисовать метку на стекле окна и сначала фокусировать взгляд на ней, потом переводить взгляд вдаль. Ее нужно делать хотя бы два раза в день. Но каждый час — обязательно отдых для глаз.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если к этому прибавить здоровое питание, насыщенное молочными и мясными продуктами, рыбой, овощами плюс физическую нагрузку, спазм можно снять.

Это большой кусок работы над собой, а не просто «надеть очки», поясняют врачи. Хотя в целом, сейчас близорукость в некоторых странах наблюдается у 80 процентов жителей. Такая вот примета нашего времени.

Если глазное яблоко растянулось, гимнастика уже не поможет

Менеджер проекта TAM.BY Федор проводит перед монитором около 14 часов в день.

— За компьютером уже 15 лет, и зрение у меня единица!



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как такое может быть? Оказывается, чтобы появилась настоящая близорукость, одного вредного фактора недостаточно — нужно (на самом деле, не нужно) совпадение нескольких.

— В первую очередь, это наследственная предрасположенность: если у родителей была близорукость, то высока вероятность, что она передастся детям, — рассказывает Денис Глушко. — Во-вторых, слабость склеральной (белочной) оболочки глаза. И третье — уже знакомая чрезмерная зрительная нагрузка: работа с компьютером, мобильными устройствами. Только когда они складываются воедино, развивается близорукость.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Истинная близорукость вызывает органические изменения глазного яблока — оно растягивается. Здесь гимнастика уже бессильна: чтобы восстановить зрение, нужна коррекция. По-простому — носить очки или контактные линзы. Знакома ситуация, когда линзы нужны все сильнее? Офтальмологи убеждены: с приобретением новых спешить не стоит. Ведь о том, прогрессирует заболевание или нет, нужно судить не по диоптриям.

— Важный параметр — передне-задний размер глазного яблока. Лучше один раз пройти обследование, зафиксировать эти данные и через год посмотреть, остались они на прежнем уровне или изменились. Чтобы оно не растягивалось и близорукость не прогрессировала, можно проходить различные укрепляющие курсы. И стоит помнить, что у женщин глазное яблоко растет до 21 года, у мужчин до 24 лет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поскольку в этом возрасте близорукость достигает своего равновесного состояния, те, кто хочет вернуть стопроцентное зрение, может задуматься о лазерной коррекции. Что это такое? Врачи объясняют: при коррекции шлифуют верхний слой роговицы, делают ее тоньше. Это позволяет лучам света пересекаться там, где им назначила природа, — на сетчатке.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Близорукость может быть признаком более серьезных заболеваний

Дмитрий весь день работает за компьютером, отдыхает с ним же. Говорит, что с недавних пор стала болеть голова, появилась расплывчатость и изредка возникает рябь в глазах.

— По офтальмологии — у Дмитрия только воспалительное заболевание отрезка глаза, — резюмирует Павел Беляковский. — Зрение у него 1,25. То есть причину стоит искать в чем-то другом. Для этого нужно пройти обследование, как минимум, у эндокринолога и отоларинголога.

Врачи подчеркивают: иногда ухудшение зрения — это следствие более серьезных, чем близорукость, заболеваний. Этому могут способствовать хронические инфекции вроде гайморита, тонзиллита, заболевания полости рта, щитовидной железы. Как видим вновь, компьютер — не единственное зло для нашего зрения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несколько сотрудников задавали вопрос: можно ли использовать при работе с компьютером поляризованные очки?

— Можно, — отвечает Павел Беляковский. — Напряжение глаз они не снимают, однако убирают раздражение от дополнительной световой нагрузки. Также я бы рекомендовал использовать увлажняющие капли, так как при длительной работе перед монитором человек начинает реже моргать, глаз пересыхает. Отсюда — ощущение песка или соринки в глазах, так называемый синдром сухого глаза.

За несколько часов специалисты проверили более 15 сотрудников TUT.BY и глобальных проблем со зрением ни у кого не обнаружили.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Выраженных проблем мы не выявили, кроме близорукости, что характерно для всех, даже для тех, у кого нет длительной зрительной нагрузки. Что остается посоветовать всем, кто работает с компьютером? Думать о том, что любые процессы могут стать необратимыми. Да, пускай это звучит скучно, но нашим глазам действительно необходимы перерывы каждый час, простые упражнения для глаз (можно, кстати, скачать релаксирующую программу из интернета), сбалансированное питание (а не перекусы мучным и сладким), физические нагрузки.

Если чего-то не хватает, можно дополнить «рацион» БАДами, витаминами. Нужно укреплять весь организм, потому что глаза отдельно от всего организма никто не вылечит. В любом случае при такой повышенной нагрузке на глазах, как у современного журналиста или программиста, диагностику состояния зрения медики рекомендуют проходить хотя раз в год. И лишь когда выше сказанное не помогает обычно подключают медикаментозное и хирургические лечение.

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