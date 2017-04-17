Почти все велосипедные дорожки в Витебске удалены от центра. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Сергей Валевич рассказал порталу vitebsk.biz, на каких улицах они появятся в ближайшие годы и каковы требования к их оборудованию.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В Витебске оборудованы велодорожки на проспекте Победы , улице Воинов-интернационалистов, в парке Мазурино, на лыжероллерной трассе в пойме Витьбы. До конца этого года или в начале следующего они появятся в Билево — на улицах Короткевича и Баграмяна.

Все дорожки отделены от тротуаров сплошной белой полосой, на них нарисован велосипед. По архитектурным нормам, ширина велодорожек — 1−2 метра (в зависимости от месторасположения). Нормативы не регламентируют, из чего изготовлено покрытие: оно может быть и плиточным, и бетонным, и асфальтобетонным.

Внешне велодорожки в Витебске практически ничем не отличаются от тротуаров. Поэтому пешеходы не слишком обращают внимание на места для катания и иногда мешают велосипедистам.

Иная ситуация в городах Западной Европы. К примеру, в Кельне и Амстердаме даже в час пик на оживленных улицах пешеходы толпятся на узких тротуарах, но на велодорожки ступают редко, только если из-за столпотворения пройти совсем невозможно. Причем дорожки для проезда на велосипедах в этих городах покрашены в хорошо заметный бордовый цвет.

— Может, и в Витебске стоит подобным образом отделить велодорожки, чтобы пешеходы обращали на них больше внимания?

— По белорусским правилам дорожной разметки не требуется красить всю полосу велосипедного движения в другой цвет, — говорит Сергей Валевич. — Считаю, это необоснованная трата средств хотя бы потому, что в наших климатических условиях из-за резких перепадов температур краска, нанесенная на дорожное покрытие, выдерживает максимум сезон-два. Ведь разметку автомобильных дорог каждый год приходится обновлять.

Но даже если на велодорожки нанести специальную цветную разметку, собеседник сомневается, что пешеходы в Витебске перестанут мешать велосипедистам:

— У нас, в отличие от городов Западной Европы, почти не развита культура велодвижения. Большинство людей не воспринимает велосипедиста как полноправного участника дорожного движения. Пешеходы будут идти, где хотят. Одна из причин — относительно небольшое количество велосипедистов в Витебске. При этом на велосипедах у нас, в основном, катаются дети и молодежь.

А вот в западноевропейских городах, по моим наблюдениям, ситуация иная. К примеру, в Кельне велосипедная дорожка начинается на окраине и проходит почти через весь город. В Германии и Нидерландах, по рассказам моих родственников (местных жителей), в последние десятилетия появился культ здорового образа жизни. Поэтому люди любого возраста пересаживаются на велосипеды. Много раз мне доводилось видеть в Западной Европе на велосипедах солидных мужчин и женщин, бабушек и дедушек. И велодорожек там гораздо больше, чем в Витебске.

Но не исключено, что в ближайшее десятилетие наш город станет городом с хорошо развитой велоинфраструктурой:

— Планируется, что в Витебске система велодорожек будет развиваться в границах тротуаров от площади Победы по Московскому проспекту до зоопарка. Также велосипедная дорожка протянется по улице Терешковой. Дальше пойдет по проспекту Фрунзе, оттуда — на проспект Людникова, потом — на лыжероллерную трассу вдоль Витьбы. Это создаст полноценное велосипедное кольцо вдоль основных магистральных улиц.

Сейчас власти города ищут внебюджетные источники финансирования для реализации этих идей.

— Как только средства на финансирование будут определены, надеюсь, в течение года-двух велодорожки по всему маршруту оборудуют. Но когда удастся найти эти источники, я сказать затрудняюсь, — заключил Сергей Валевич.