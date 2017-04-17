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Белорусы стали меньше пить и больше заниматься спортом

18.04.2017 09:12 — Новости Общества | 21.by - Новости  
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Белорусы стали меньше пить и больше заниматься спортомО снижении уровня потребления алкоголя среди населения сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько.

По данным Национального статистического комитета, потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 л в 2016 году. При том, что в 2015 году эта цифра была 9,05 л.

«В стране наблюдается тенденция к снижению пациентов, наблюдаемых врачами наркологической службы. С начала 2016 года реализована программа «По упреждению и предотвращению пьянства и алкоголизма», которая является структурной частью государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси» на 2016-2020 годы. Анализ результатов программы показывает улучшение медико-демографических показателей. За 2016 год на 8,4% снизилось количество лиц, перенесших алкогольные психозы, на 2% снизилось количество страдающих хроническим алкоголизмом, на 2,6% уменьшилось количество пьющих женщин», – рассказал заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии Алексей Кралько.

И это не единственная положительная тенденция, наблюдаемая в стране Так, численность лиц, занимающихся физической культурой и спортом, за последние 6 лет выросла с 24% до 27%, по данным Белстата. При этом 77% зожников занимаются спортом самостоятельно и только 23% – посещают организованные спортивные занятия.

Положительная динамика наблюдается и в ситуации с табакокурением. Если на начало 2011 года курили 27% белорусов, то в январе 2017 процент курильщиков снизился 23%. При этом более 60% курильщиков хотели бы расстаться с этой привычкой.Как свидетельствуют статистические данные, мода на ведение здорового образа жизни положительно отражается на уровне ответственности граждан за свое здоровье. Более 77% населения считают здоровье наивысшей ценностью, а 90% белорусов согласны, что состояние здоровья зависит, прежде всего, от самого человека.

Автор: Евгений Артемьев

 
 
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О снижении уровня потребления алкоголя среди населения сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько.

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