Участники прошлогоднего "Бессмертного полка" Антон и Анна Сыч рассказали корреспонденту Sputnik Дмитрию Босаку, что побудило их распечатать фотографию своего прадеда и выйти с ней на праздник Победы.

От слесаря до стрелка-радиста

"Он с нами не очень любил про войну говорить. Они с папой в веранде закрывались и обсуждали это. Нас, маленьких детей, он всегда выгонял. На самом деле, очень жалко. Сейчас, когда взрослеешь, понимаешь, что многое хотела спросить и узнать", — вспоминает двадцатилетняя Анна Сыч о своем прадедушке Василии Горбачеве.

Василий Карпович родился в 1922 году в селе Никольское Кормянского района Гомельской области в семье крестьян. Сразу после начала Великой Отечественной войны был призван в армию. В июле 1941 года стал курсантом в военно-технической школе по ремонту самолетов. После окончания школы служил на аэродроме слесарем по ремонту авиационной техники. В 1943 году по личной просьбе был зачислен курсантом в школу летчиков стрелком-радистом. С августа 1943 года находился в действующей Красной Армии.



© Sputnik / Дмитрий Босак. С 1943 по 1945 год Василий Горбачев совершил 83 боевых вылета

"Прадедушка вместе со своим экипажем выполнял задания. Как правило, успешно. С 1943 по 1945 годы он совершил 83 боевых вылета, из них 20 — на дальние рубежи. В 45-м летал на Берлин и Кенингсберг. Бомбардировал скопления войск и техники противника. Есть медали "За оборону Ленинграда" и "За взятие Кенигсберга", — делится Антон.

Кроме бомбардировок, экипаж Василия Горбачева фотографировал местность с самолета. Их снимки армия использовала как планы для дальнейших операций.

В 1944 году при освобождении Беларуси во время операции "Багратион" команда Горбачева бомбила станцию "Брест-Товарный". Самолет был сбит немецким зенитным орудием. Весь экипаж погиб, кроме него, — молодой боец успел спрыгнуть с парашютом.

Красноармеец приземлился в болото. Выбравшись, он встретил местных жителей и через них попал к партизанам. Через месяц вернулся в строй Советской Армии и продолжил летать до 1947 года.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На этом фото Василий Горбачев практически ровесник своих правнуков

В первых рядах

"Мне всегда было очень интересно, почему он плохо слышит на одно ухо. Говорили, на войне что-то случилось. Но тогда я не понимала. Оказалось, контузило от громкого выстрела. После этого он носил слуховой аппарат", — вспоминает детский интерес к военным событиям Анна.

С возрастом интерес утих, но вернулся три года назад. Какая-то информация была известна от Василия Карповича или его дочери — бабушки Антона и Анны, часть данных пришлось искать в интернете. Тогда сложилась более-менее полная картина.

"У нас все началось, когда была первая акция "Бессмертный полк". Когда только о ней заговорили, мы пошли портрет напечатали. Хоть родители наши всегда знали семейную историю, никто не говорил об этом. Мы с Антоном шли тогда в первых рядах. Стыдно было идти и не знать, чье фото несем и какие подвиги совершал наш прадед", — говорят правнуки Василия Горбачева.

У людей огромное желание поделиться

По мнению молодых людей, постоянный рост количества участников патриотической акции связан с тем, что многие действительно хотят рассказать о своих родственниках.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Медаль прадеда "За оборону Ленинграда" - семейная реликвия

"Много о войне историй, написанных в книгах. Но есть герои, о которых никто не знает. Ведь некоторые люди просто дома сидят, не выходят на акцию, но им есть о чем сказать. Жизненные истории намного ярче, и у людей огромное желание поделиться ими", — считают Анна и Антон.

9 мая в Брестскую крепость приходят целыми семьями. В их руках часто можно встретить не по одному портрету, а даже по четыре. Некоторые специально приезжают из соседних Украины и России. Каждый участник знает и верит, что его прадед — герой.

"Это герой. Такие люди должны жить вечно. И в память о нем, в память о том, что он готов был отдать свою жизнь, чтобы жили мы, он идет рядом с нами в этот праздник. Для нас это человек, на которого нужно равняться", — подытоживают Анна и Антон.