﻿ По просьбе дачников. Теперь до Юбилейного озера можно доехать городским автобусом №35. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По просьбе дачников. Теперь до Юбилейного озера можно доехать городским автобусом №35

18.04.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В минувшем году маршрут городского автобуса № 35 был продлен до нового района индивидуальной жилой застройки Барановичи-5 после обустройства там разворотного кольца. Однако в Гродненский горисполком обратились члены садоводческих товариществ с просьбой продлить 35-й маршрут в сторону Юбилейного озера. Теперь до популярного места отдыха горожан можно доехать на городском автобусе, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

35-й автобус продлили в обоих направлениях: в одном — до деревни Тарусичи Гродненского района, где есть разворотное кольцо, в другом — до «Райсельхозтехники» в Понемуни. При этом на маршруте добавили одну единицу техники, пустили автобусы большей вместимости МАЗ-107, МАЗ-105 «гармошка».

С наступлением дачного сезона областное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» планирует увеличить количество машин на маршруте. Делается это и с учетом купального сезона на озере Юбилейном, от конечной 35-го маршрута до которого всего 300 метров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненский горисполком обратились члены садоводческих товариществ с просьбой продлить 35-й маршрут в сторону Юбилейного озера. Теперь до популярного места...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно появился новый велопрокат с электросамокатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика