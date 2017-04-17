В минувшем году маршрут городского автобуса № 35 был продлен до нового района индивидуальной жилой застройки Барановичи-5 после обустройства там разворотного кольца. Однако в Гродненский горисполком обратились члены садоводческих товариществ с просьбой продлить 35-й маршрут в сторону Юбилейного озера. Теперь до популярного места отдыха горожан можно доехать на городском автобусе, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

35-й автобус продлили в обоих направлениях: в одном — до деревни Тарусичи Гродненского района, где есть разворотное кольцо, в другом — до «Райсельхозтехники» в Понемуни. При этом на маршруте добавили одну единицу техники, пустили автобусы большей вместимости МАЗ-107, МАЗ-105 «гармошка».

С наступлением дачного сезона областное предприятие «Оператор пассажирских перевозок» планирует увеличить количество машин на маршруте. Делается это и с учетом купального сезона на озере Юбилейном, от конечной 35-го маршрута до которого всего 300 метров.