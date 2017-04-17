С середины апреля в центре Гродно начал работу новый велопрокат, где есть также велоприцепы и электросамокаты. Всю технику уже кто-то когда-то использовал, но владелец проката Алексей Гавриков дал ей вторую жизнь, сообщает hrodna.life.





Алексей шел к собственному прокату два года — покупал использованные велосипеды и доводил их до идеального состояния. Ближе к открытию он приобрел самокаты: как обычные, так и электро.

«В велопрокате есть словацкие и голландские велосипеды. Теперь, если что-то интересное нахожу в интернете, то тоже покупаю. Все восполняю новыми запчастями, — говорит Алексей. — Электросамокаты есть детские и взрослые. Пока их мало, но если они будут востребованы — докупим еще. Все электрическое пока для изучения спроса. К примеру, в соседнем Друскининкае электросамокаты пользуются большим спросом. А чем мы хуже? Плохо, конечно, что в центре города нет инфраструктуры для любителей велосипедов, но кто захочет, тот сможет и до Пышков доехать».









Пока прокат будет работать прежде всего для горожан, но в будущем планирует привлекать к себе и туристов. С ценами здесь пока определяются, но уже известно что будут скидки и бонусы. Час проката велосипеда будет стоить около 5 рублей, каждый последующий час — 1 рубль. Взрослый электросамокат будет стоить 22 рубля за 1 час. Всем клиентам в прокате будут давать шлем и замок.