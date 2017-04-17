МИНСК, 18 апр — Sputnik. Инклюзивный спортивный клуб "Крылья Ангелов", известный совместными пробежками с детьми-инвалидами, меняет дислокацию — с мая тренировки клуба будут проходить в Лошицком парке Минска. Прежде участники клуба тренировались в легкоатлетическом манеже Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Клуб "Крылья ангелов" объединяет 25 семей воспитывающих детей с инвалидностью (ДЦП, аутизм), а также любителей бега, которые выступают в роли спортивных волонтеров, и будущих специалистов в области лечебной и адаптивной физической культуры — студентов БГУФК.

Занятия построены так, чтобы родители могли позаботиться о своем здоровье, пока волонтеры организуют занятия с детьми.

"Чтобы попасть на тренировку, семье с особым ребенком достаточно найти в Facebook сообщество "Спортклуб "Крылья Ангелов", ознакомиться с правилами и записаться на удобный для них день. Все занятия бесплатные", — рассказала руководитель клуба, мама подростка с аутизмом Ирина Дергач.

Раньше участники клуба тренировались в Центре олимпийской подготовки по легкой атлетике, там же хранили коляски, в которых занимаются спортом дети с тяжелыми формами ДЦП. Но желающих заниматься с "Крыльями" оказалось так много, что решено было перенести тренировки на свежий воздух.



© Фото: Facebook / спортклуб "Крылья ангелов" Участники спортклуба "Крылья ангелов" приглашают всех желающих присоединиться к тренировкам команды в Лошицком парке

"Спортклуб "Крылья Ангелов", поначалу объединивший несколько семей, вырос в социально значимый проект, направленный на развитие инклюзивного спорта и преодоление социальной изоляции. Мы оказались нужны не только особым семьям, но и обычным, далеким от проблем инвалидности: многие родители хотят заниматься спортом вместе со своими детьми", — рассказал директор учреждения "Команда "Крылья Ангелов" Дмитрий Тимашков.

Команда Крыльев приглашает всех, кто разделяет их ценности, присоединиться к тренировкам, а также стать участниками благотворительных пробегов, зарегистрироваться на которые можно будет на сайте проекта .