«У моего сына был дневник: неделя — чистые листы. Вообще не записано, что задавали. И куча отмазок: потом позвоню, спрошу. Или нам ничего не задавали, я был дежурным по столовой, и поэтому ничего делать не надо, учительница заболела…», — рассказывает Александр Тепляков о том, почему пришлось в тестовом режиме подключить сына к электронному дневнику «Знай.бай».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Парень учится в восьмом классе средней школы № 49 в Минске. Их школа пока не перешла на электронные дневники и журналы, проконтролировать сына Александр решил сам.

С 1 сентября 2017 года платформа электронных дневников и журналов «Знай.бай» начнет работать и в школах столицы. Сегодня она функционирует в 310 учебных заведениях во всех областях страны кроме Гродненской.

— Главная цель проекта — исключить бумажные носители: дневник, журнал и всю отчетность и представить их в электронном формате, — рассказывает Игорь Савостьянчик, директор платформы электронных сервисов для современного образования «Знай.бай». — Нужно повысить эффективность работы учителя и системы образования в целом, третье — улучшить успеваемость учащихся и снизить количество прогулов.

Проект запустили в 2014 году как часть госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества. Он состоит из базового пакета, в который входит электронный дневник, журнал и сайт для школы, и дополнительных функций. За базовый пакет ни школа, ни родители не платят. Другой функционал — за деньги. К 1 сентября представители компании обещают запустить дополнительные разделы «расписание», «тесты по учебным предметам», «менеджмент» — информация о материальной базе школы, генерация учебной отчетности, информация об учащихся и сотрудниках.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сначала и базовый пакет работал на платной основе. Им пользовались в средней школе № 21 в Барановичах. Одна семья, в которой могло быть несколько детей-учеников, платила 30 тысяч неденоминированных рублей в месяц. Однако в 2015 году от платы за базовый пакет отказались. То, что электронный дневник должен быть бесплатным, по словам Игоря Савостьянчика, условие Министерства образования.

Электронный дневник заполняет учитель. У родителей и учеников есть пароль от дневника-аккаунта. Открыв его, можно увидеть не только оценки, но и домашние задания. К нему можно приложить аудио- и видеоматериалы, а также ссылку на заданный параграф из учебника. Еще один важный момент электронной школы — родители получают смски о прогулах детей.

Александр Тепляков систему «Знай.бай» установил для себя и сына в тестовом режиме, чтобы проконтролировать, как молодой человек выполняет домашние задания. Пользуются ей уже полгода.

— У нас есть договоренность с преподавателем. У него тоже заполненная электронная версия дневника, и мы ее тестируем: смотрим успеваемость практически по всем предметам. Из-за того, что начали пользоваться этой программой, отношения с сыном не испортились. Нам кажется, что благодаря ей успеваемость у него улучшилась, и он стал понимать, что домашние задания надо делать, — рассказывает он.

По словам Игоря Савостьянчика, когда проанализировали успеваемость в школах, с которыми сотрудничают не первый год, выяснили, она выросла на 15−20%. При этом школьники стали реже прогуливать, а у учителей появилось больше времени за счет автоматической генерации отчетности.

Елена Емельянова, начальник отдела информатизации Минского городского института развития образования, говорит, что ведомство заключило с компанией «Знай.бай» договор о сотрудничестве.

— Мы планируем разместить о них информацию на сайте, чтобы было понимание, что есть несколько поставщиков услуг (Министерство образования одобрило две платформы по электронному образованию — «Знай.бай» и «Schoolls.by». — Прим. TUT.BY). Затем проведем семинар для специалистов управлений образования и административных работников, познакомим их с этой платформой. Тогда будем принимать решение, — рассказывает она.

Специалист считает, что каких-то проблем из-за того, что есть два поставщика услуг, которых аттестовал Главный информационно-аналитический центр Министерства образования, не должно быть.

— Аттестовывают только тех, кто соответствует всем техническим параметрам. Там должны быть сформированы одни и те же отчеты, и учреждение образования страдать никаким образом не должно, — говорит она.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня, по словам специалиста, в Минске 15 электронных школ. При этом постепенно подключаются еще 66. Всего в столице 230 школ. Напомним, что августе 2015 года экс-министр образования Михаил Журавков отмечал , что в 2016 году все столичные школы планируют сделать «электронными».

Чтобы беспрепятственно подключиться к системе, в школе должен быть хороший интернет. А с этим, как оказалось, пока есть вопросы.

— Сейчас кладут оптоволоконные линии и по графику школы подключают. 30 учреждений уже подключены к оптоволокну, некоторые были подключены раньше, — говорит Елена Емельянова.

По поводу того, что с электронным журналом и дневником учителю приходится выполнять двойную работу — заполнять и бумажную версию, и электронную, специалист отметила, что со временем педагоги понимают, что это удобно. Но даже в тех школах, где давно работают с электронной системой, от бумажных дневников не отказались.

— Если есть интернет, то можно взять телефон и внести оценки через него. Ведь у школьников есть проблема — записать домашнее задание в дневник. В электронном дневнике учитель заполняет графу с домашним заданием, и оно автоматически отражается у учащегося. Плюс — там можно присоединить файл, тестовое задание. Отторжения у учащихся платформа не вызывает однозначно. Просто неорганизованные школьники становятся организованными.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Игорь Савостьянчик рассказывает, что так как не во всех школах есть портативная техника, они выдают планшеты учителям бесплатно.

— Есть одна-единственная трудность — не совсем хорошее обеспечение в школах. Это мешает быстрее двигать проект. Решение, которые мы видим, — самим предоставлять планшеты учителям. В планшет вставляется sim-карта и есть интернет, — отмечает он.

Учителей, по словам представителя компании, обучают пользоваться платформой на планшете.

Так как базовый пакет бесплатный, зарабатывать компания планирует на дополнительных функциях. Информацию о том, сколько именно уже вложено в проект и кто инвестор, Игорь Савостьянчик назвал «коммерческой тайной».

— Базовый пакет не станет платным. Дневник должен быть бесплатным всегда, — подытожил он.