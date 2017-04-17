Сначала Александр Стаховский выставил минчанке внушительный счет за поездку в 10 километров, потом пообещал вернуть деньги, а недавно стало известно, что он обратился во Фрунзенское РУВД. Он просит найти клиентку, наказать за клевету и собирается обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.



Фото из социальной сети facebook.com

— Мне казалось, уже все забыли эту историю, но тут раздается звонок из Фрунзенского РУВД. Оказалось, таксист просит установить мою личность, чтобы обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Я очень долго смеялась, — комментирует TUT.BY Александра. — Даже не представляю, чем он руководствовался, подавая на меня заявление в милицию. Видимо, искренне считает, что прав. Ну что же, увидимся в суде.

Напомним, 11 марта столичный таксист Александр Стаховский за считанные минуты стал известным в соцсетях. Напомним, возле минского ТЦ «Замок» минчанка посадила в салон такси с няней и пошла по делам, а через некоторое время няня ей сообщила: поездка до улицы Воронянского обошлась в 63 рубля! Чуть позже таксист сообщит Александре: перед поездкой она обратила внимание на льготный тариф для инвалидов, на самом деле его тариф другой. Александра описала произошедшее в фейсбуке и опубликовала фото таксиста.



Тарифы того самого такси. Фото из социальной сети facebook.com

После этой истории таксист дал несколько интервью, даже выложил в сеть видео, как Александра усаживала в салон ребенка с няней. Стаховский, он же председатель профсоюза таксистов «Центр», сразу уверял: никакого обмана нет, тариф для обычных пассажиров был указан чуть ниже, клиенту нужно внимательно изучать цены. Чуть позже на всю страну обещал вернуть деньги Александре, уточнив: все происходящее — пиар-компания и он пытался привлечь внимание к проблеме таксистов.

В понедельник вечером старший участковый милиционер Павел Ковальчук пригласил Александру в опорный пункт. Он подробно спрашивал у нее про события 11 марта, а затем показал заявление таксиста.

«На основании особенной части (КоАП, а именно статьи 9.2) прошу привлечь к административной ответственности ранее не известное мне лицо, которое 11 марта разместило информацию в сети интернет, которое распространяет заведомо ложное позорящие моё лицо измышления. А также установить путем проведения дополнительных процессуальных действий личность гражданина для реализации моих прав в суде», — говорится в заявлении Стаховского.

По ст. 9.2 КоАП «Клевета» грозит штраф до тридцати базовых величин. Таксист не уточняет, как именно его оклеветали, однако к своему заявлению прилагает статью TUT.BY, скриншот поста Александры, который она написала на Фейсбуке, чек поездки и диск посадки и высадки пассажиров.

— Вы считаете, что информация, которую вы распространили, является заведомо ложной? — уточнил при опросе милиционер у Александры.

— Нет.

— Она порочит другое лицо?

— Нет.

Оказалось, в милицию Александр Стаховский обратился на следующий день после той самой поездки — 12 марта.

— Без комментариев. Зачем мне что-то говорить или опровергать? — говорит TUT.BY таксист Александр Стаховский.

— Просто раньше вы говорили, что это была пиар-компания и вы готовы вернуть деньги за эту поездку. А теперь написали заявление в милицию…

— Я много на кого писал заявление, возможно, писал, возможно нет. Я всех не помню.

— Вы каждый день пишите заявление на своих клиентов в РУВД?

— Не каждый, раз или два раза в месяц. Бывает раз в декаду, бывает буйные попадаются пассажиры. Куда я обращаюсь — это мое гражданское право.

— Так деньги будете возвращать?

— Конечно. Когда ко мне обратится мадам, я же не повезу ей домой эти деньги.

Как стало известно TUT.BY, милиция прекратила дело, никто Александру за пост в соцсети наказывать не будет.