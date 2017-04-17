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В Минске могут появиться улицы Пильницкая и Лапоровичская
18.04.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by
В Минске две проектируемые улицы хотят назвать Пильницкой и Лапоровичской,
Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска внесла в Мингорсовет предложение о присвоении наименований проектируемым улицам, расположенным в районе жилой усадебной застройки бывшей деревни Зацень.
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома принимает мнения минчан по предложенному наименованию улиц в течение следующих двух недель.
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Речь об улицах в районе жилой усадебной застройки бывшей деревни Зацень.
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