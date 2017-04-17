В Минске две проектируемые улицы хотят назвать Пильницкой и Лапоровичской, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска внесла в Мингорсовет предложение о присвоении наименований проектируемым улицам, расположенным в районе жилой усадебной застройки бывшей деревни Зацень.

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома принимает мнения минчан по предложенному наименованию улиц в течение следующих двух недель.