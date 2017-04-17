﻿ График работы консультативного пункта военного комиссариата города Могилева и Могилевского района. 21.by
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График работы консультативного пункта военного комиссариата города Могилева и Могилевского района

18.04.2017 — Новости Общества | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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№ п/п№ корп.№ каб.Воинское звание,
фамилия и инициалы должностного лица, адрес		Дни работы на пункте 
1.14полковник Белюсь В.В (пер.Комиссариатский, 4)
апрель 2017май 2017
2.302подполковник Борознов А.А. (ул.Крупской, 99)
6,13,20,274,11,18,25
3.301ст.лейтенант Самусев Д.А. (ул.Крупской, 99)
5,12,19,263,10,17,24, 31
4.321служащая Барковская С.В. (пер.Комиссариатский, 4)4,11,182,16,23,30
14,28
12,26

Примечание:

1. Прием граждан военным комиссаром – по четвергам с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (г.Могилев, пер.Комиссариатский, 4, военный комиссариат города Могилева и Могилевского района).

2. Прием граждан в отделе призыва на военную службу – пн. – чт. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 (г.Могилев, ул. Крупской, 99, отдел призыва на военную службу военного комиссариата города Могилева и Могилевского района).

3. Консультации по телефону 72-34-85 – каждый второй четверг месяца с 14.00 до 17.00.

 
Теги: Могилев
 
 
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Примечание: 1. Прием граждан военным комиссаром – по четвергам с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (г.Могилев, пер.Комиссариатский, 4, военный комиссариат города Могилева и...

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