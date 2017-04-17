№ п/п № корп. № каб. Воинское звание,

фамилия и инициалы должностного лица, адрес Дни работы на пункте 1. 1 4 полковник Белюсь В.В (пер.Комиссариатский, 4)

апрель 2017 май 2017

2. 302 подполковник Борознов А.А. (ул.Крупской, 99)

6,13,20,27 4,11,18,25 3. 301 ст.лейтенант Самусев Д.А. (ул.Крупской, 99)

5,12,19,26 3,10,17,24, 31 4. 3 21 служащая Барковская С.В. (пер.Комиссариатский, 4) 4,11,18 2,16,23,30 14,28

12,26

Примечание:

1. Прием граждан военным комиссаром – по четвергам с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (г.Могилев, пер.Комиссариатский, 4, военный комиссариат города Могилева и Могилевского района).

2. Прием граждан в отделе призыва на военную службу – пн. – чт. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 (г.Могилев, ул. Крупской, 99, отдел призыва на военную службу военного комиссариата города Могилева и Могилевского района).

3. Консультации по телефону 72-34-85 – каждый второй четверг месяца с 14.00 до 17.00.