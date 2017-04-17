Воинское звание,
фамилия и инициалы должностного лица, адрес
Дни работы на пункте
1.
1
4
полковник Белюсь В.В (пер.Комиссариатский, 4)
апрель 2017
май 2017
2.
302
подполковник Борознов А.А. (ул.Крупской, 99)
6,13,20,27
4,11,18,25
3.
301
ст.лейтенант Самусев Д.А. (ул.Крупской, 99)
5,12,19,26
3,10,17,24, 31
4.
3
21
служащая Барковская С.В. (пер.Комиссариатский, 4)
4,11,18
2,16,23,30
14,28
12,26
Примечание:
1. Прием граждан военным комиссаром – по четвергам с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (г.Могилев, пер.Комиссариатский, 4, военный комиссариат города Могилева и Могилевского района).
2. Прием граждан в отделе призыва на военную службу – пн. – чт. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 (г.Могилев, ул. Крупской, 99, отдел призыва на военную службу военного комиссариата города Могилева и Могилевского района).
3. Консультации по телефону 72-34-85 – каждый второй четверг месяца с 14.00 до 17.00.
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