﻿ Таксист взял с клиентки 63 рубля, а потом подал на нее заявление. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таксист взял с клиентки 63 рубля, а потом подал на нее заявление

18.04.2017 11:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Водитель такси Александр Стаховский, который подвез няню с ребенком с проспекта Победителей до улицы Воронянского за 63 рубля, написал заявление в милицию с требованиями привлечь к ответственности клиентку за клевету, сообщила во вторник минчанка Александра Рогач.

Таксист взял с клиентки 63 рубля, а потом подал на нее заявление
© Фото: Александра Рогач / Facebook
Минчанка отдала за 10 км на такси $30: Байнет возмущен, профсоюз спокоен

Скандал с завышенным тарифом на услуги такси разгорелся в начале марта: минчанка Александра Рогач за небольшую поездку по Минску няни с ребенком была вынуждена заплатить 63 рубля. Об этой ситуации впоследствии написали многие СМИ, а пользователи соцсетей осудили таксиста за такую завышенную цену.

"Таксист на меня написал заявление в милицию! Просит предоставить ему мои данные для подачи заявления в суд, а также привлечь к административной ответственности за клевету", — сообщила во вторник Рогач.

Водитель такси, попавший в скандальную ситуацию — лидер нового профсоюза водителей "Центр" Александр Стаховский. Sputnik связался с таксистом, однако он отказался комментировать факт подачи заявления в милицию и рассказывать о своих дальнейших планах.

Формально Стаховский не нарушил закон, взяв с клиентки 63 рубля — данные о тарифе были указаны в машине, хоть и самым мелким шрифтом. Однако многие его коллеги резко осудили ситуацию в опросе Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случай, когда минчанка заплатила за поездку по Минску огромную сумму, обсуждал весь Минск, недавно история получила продолжение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Три температурных рекорда побиты в Витебске 17 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика