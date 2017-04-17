МИНСК, 18 апр — Sputnik. Водитель такси Александр Стаховский, который подвез няню с ребенком с проспекта Победителей до улицы Воронянского за 63 рубля, написал заявление в милицию с требованиями привлечь к ответственности клиентку за клевету, сообщила во вторник минчанка Александра Рогач.

Скандал с завышенным тарифом на услуги такси разгорелся в начале марта: минчанка Александра Рогач за небольшую поездку по Минску няни с ребенком была вынуждена заплатить 63 рубля. Об этой ситуации впоследствии написали многие СМИ, а пользователи соцсетей осудили таксиста за такую завышенную цену.

"Таксист на меня написал заявление в милицию! Просит предоставить ему мои данные для подачи заявления в суд, а также привлечь к административной ответственности за клевету", — сообщила во вторник Рогач.

Водитель такси, попавший в скандальную ситуацию — лидер нового профсоюза водителей "Центр" Александр Стаховский. Sputnik связался с таксистом, однако он отказался комментировать факт подачи заявления в милицию и рассказывать о своих дальнейших планах.

Формально Стаховский не нарушил закон, взяв с клиентки 63 рубля — данные о тарифе были указаны в машине, хоть и самым мелким шрифтом. Однако многие его коллеги резко осудили ситуацию в опросе Sputnik >>