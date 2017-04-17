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Почти даром. Гомельские магазины объявили о скидках до 75%

18.04.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Магазины Гомельской области до конца апреля предоставят беспрецидентные скидки на товары. Некоторые из них достигнут 75%.

Как сообщает газета «Гомельские ведомости», в сети ОАО «Диалог — Гомель» покупателей ждут скидки от 15 до 30 процентов на трикотажные изделия, до 45 процентов — на бытовую технику.

В магазинах ОАО «Хозяйственные товары» предоставляются скидки в размере 75 процентов на изделия из керамики, до 50 процентов — на отдельные группы хозяйственных товаров, бытовую химию и электротовары.

ОАО «Сахарторг» снижает цены на кондитерские и колбасные изделия, мясную и молочную продукцию, соки, нектары и безалкогольные напитки.

Магазины ОАО «Табаквинторг» снизят цены на полуфабрикаты из мяса птицы, муку, крупы и яйца.

 
Теги: Гомель
 
 
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Магазины Гомельской области до конца апреля предоставят беспрецидентные скидки на товары.

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