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Почти даром. Гомельские магазины объявили о скидках до 75%
18.04.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Магазины Гомельской области до конца апреля предоставят беспрецидентные скидки на товары. Некоторые из них достигнут 75%.
Как
В магазинах ОАО «Хозяйственные товары» предоставляются скидки в размере 75 процентов на изделия из керамики, до 50 процентов — на отдельные группы хозяйственных товаров, бытовую химию и электротовары.
ОАО «Сахарторг» снижает цены на кондитерские и колбасные изделия, мясную и молочную продукцию, соки, нектары и безалкогольные напитки.
Магазины ОАО «Табаквинторг» снизят цены на полуфабрикаты из мяса птицы, муку, крупы и яйца.
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Магазины Гомельской области до конца апреля предоставят беспрецидентные скидки на товары.
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