Маршрутное такси сообщением Ивенец — Воложин больше не ездит. Коммерческого рейса по этому маршруту нет с января. Люди жалуются. А чиновники уверены, что автобусов государственных рейсов вполне достаточно.





Перевозками по маршрутам Ивенец — Воложин и Ивенец — Минск на своем микроавтобусе занимается индивидуальный предприниматель Виталий Крутов. В 2016 году он полгода возил людей из Ивенца в Воложин по заявочному принципу. То есть жители Ивенца просили его отвезти в райцентр, и Виталий это делал, получая оплату за проезд.

Предприниматель давно обращается в райисполком с просьбой официально разрешить перевозки пассажиров и утвердить расписание этих поездок на уровне автовокзала. Райисполком, по словам Виталия, отказывается.





«Ко мне домой приходят мои земляки, жители Ивенца, и просят их отвезти в Воложин, — рассказывает МЛЫН.BY Виталий Крутов, — а я не могу наладить регулярные перевозки, потому что райисполком не утверждает расписание маршрутов этих перевозок. Районные власти говорят, что у автопарка № 14 достаточно своих автобусов, а письменных жалоб от жителей Ивенца и Воложина на плохое транспортное сообщение не поступало».

Как утверждает Виталий Крутов, по заявочному принципу он выезжал из Ивенца в 7.10, 11.16 и 16.00. В Воложине делал три остановки. На вокзале, на площади Свободы и около поликлиники. Из Воложина обратно в Ивенец можно было уехать в 9.00, 12.00, 17.20.

«Автобус воложинского автопарка выезжает из Ивенца в 8.30 и доставляет пассажиров только до вокзала, — говорит предприниматель. — От вокзала до поликлиники примерно три километра, и, конечно, людям неудобно туда добираться. А что сказать о тех, кто ездит в Воложин работать? Если на работу к 8.00, то автобус автопарка их не доставит вовремя. Единственный и последний рейс из Воложина — в 13.35. Для ивенчан, работающих в городе, это слишком рано».

Стоимость проезда у Крутова и в государственном автобусе примерно одинаковая, но ведь предприниматель объезжает весь город, а государственный транспорт везет только до вокзала, который находится на отшибе Воложина.

Заместитель председателя Воложинскго райисполкома Александр Бразовский сказал, что Виталий Крутов за разрешением перевозок должен обращаться не в исполком, а в ОАО «Миноблавтротранс».

По словам Александра Бразовского, в третьем квартале 2017 года районные власти планируют пустить несколько рейсов собственных маршруток, а пока обходятся тем, что есть.

В «Миноблавторансе» пояснили, что их предприятие занимается междугородними перевозками. Например, из Ивенца в Минск. Маршрут Ивенец — Воложин является внутрирайонным, следовательно, все вопросы внутрирайонных перевозок решает местная власть.

А местный автопарк № 14, который является филиалом «Миноблавтотранса», отказал жене Крутова (тоже индивидуальному предпринимателю) в согласовании расписания движения маршрутки еще в 2015 году.





Пока круг замкнулся, страдают пассажиры. Причем не только жители Ивенца, но и близлежащих деревень.

Алла Качалко живет в воинской части «Киевец-1». Это между Минском и Ивенцом. До городского поселка — 18 километров. В Киевце есть остановочный пункт по дороге из столицы в Ивенец. Пока существовал коммерческий рейс, Алла Генриховна на маршрутке «Минск — Ивенец» доезжала до городского поселка.

В Ивенце пересаживалась на маршрутку до Воложина и в райцентре попадала в любую его точку. Теперь это невозможно.

«Мы остались вдали от цивилизации, — рассказывает Алла Генриховна. — И я такая не одна. Раньше было все очень удобно и грамотно сделано для людей. Теперь, в лучшем случае, с потерей большого количества времени мы можем добраться только до воложинского вокзала. Но на вокзал никому не нужно. Все хотят с удобством доехать до больницы, до военкомата, до райисполкома. А потом быстро вырнуться обратно. Помогите нам, люди вам спасибо скажут!»

Предприниматель Виталий Крутов заметил, что, поскольку проблема не решается, он с 1 мая собирается вновь начать возить пассажиров из Ивенца в Воложин и обратно по заявочному принципу. Если люди попросят — он их отвезет.