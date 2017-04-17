МИНСК, 18 апр — Sputnik. Ограничений по нахождению животных в залах кафе и ресторанов в белорусском законодательстве нет, рассказала Sputnik замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.



© Sputnik / Артем Бордовский Видеофакт: минский бар получил статус dog friendly

Первое в Минске dog-friendly кафе появилось на минувшей неделе — туда спокойно можно приходить со своими любимцами. После новостей о подобных новшествах в сфере общепита читатели Sputnik задались вопросом: а можно ли брать в кафе животных по белорусским саннормам?

"Есть только ограничения по нахождению животных в производственных помещениях. Запрет на нахождение их в залах для посетителей не прописан нигде. Более того, в Минске есть несколько кафе, в которые можно приходить с животными", — рассказала замминистра здравоохранения.

Однако это не значит, что можно прийти в любое заведение и требовать пустить вас с домашним любимцем.

"Требования и регламент, в том числе вопросы допуска животных в заведения, определяет администрация заведения", — отметила главный санитарный врач Беларуси.

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