В Гомельском областном суде вынесен приговор за преступление, которое местный житель совершил еще в далеком 2003 году. Мужчину приговорили к 18 годам тюрьмы.





14 лет назад из Могилева на соревнования в Гомель приехала детская хоккейная команда. Ребята вместе с родителями заселились в гостиницу. Там родитель одного из хоккеистов, 36-летний предприниматель Олег — познакомился с гомельчанином, который предложил собраться компанией в баре. На следующий день Олег и отец еще одного юного спортсмена встретились с новыми знакомыми — как потом выяснилось, участниками организованной преступной группы. «Криминальные друзья» сразу заметили у гостей города массивную золотую цепочку, мобильный телефон и швейцарские часы и сделали вывод об их финансовом благополучии. В баре могилевчан ждали «подсадные девушки», которые должны были подсыпать им клофелин. Но попытка не удалась. После этого компания отправилась на природу. В безлюдном месте в районе набережной Сожа бизнесменов избили, забрали деньги, обручальное кольцо, золотую цепочку, мобильный телефон и оставили умирать.

На следующий день случайные прохожие услышали стоны Олега и вызвали скорую. Только благодаря этому мужчина выжил. Его земляку повезло меньше. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.

Тогда правоохранители задержали пятерых участников нападения, в том числе двух девушек. Они получили от 6 до 25 лет лишения свободы. Еще один участник банды, 18-летний Сергей, в то время студент первого курса гомельского вуза, проходил по делу в качестве свидетеля.

Новые обстоятельства уголовного дела открылись лишь спустя 14 лет, проговорился один из осужденных. Следствие установило причастность свидетеля к разбою, покушению на убийство и убийству. Мужчину задержали и предъявили обвинение. На слушаниях гомельчанин свою вину отрицал.

Тем не менее, 18 апреля суд вынес приговор — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в законном порядке, уточнила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.