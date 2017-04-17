﻿ В Могилеве будут судить хирурга, выписывавшего 117 фиктивных больничных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве будут судить хирурга, выписывавшего 117 фиктивных больничных

18.04.2017 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Врача-хирурга, который «специализировался» на выписке ложных больничных листков, будут судить в Могилеве, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Механизм подпольной «деятельности» медика изучила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк:

— Как выяснило следствие, 50-летний хирург не раз получал денежные взятки за оформление и выдачу заведомо ложных листков нетрудоспособности. Всего с октября 2014-го по сентябрь 2016-го обвиняемый выписал 117 фальшивых больничных. Его «услугами», которые стоили от 18 до 50 рублей, воспользовались 70 человек. Полученные таким образом деньги врач использовал на личные нужды.

К слову, одного из своих «больных» заботливый медик направлял на амбулаторное лечение восемь раз. Что касается заключений врача, то в их перечне популярными были ушибы стопы либо локтя. Кадровикам могилевского предприятия подобные диагнозы и частое отсутствие на службе сотрудника, наблюдавшегося у доктора, показались подозрительными. Позже их сомнения в подлинности заключений о состоянии здоровья работника подтвердили и следователи.

«Предприимчивый» хирург остается под стражей. Уголовное дело в его отношении передано в суд.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Услугами" врача, которые стоили от 18 до 50 рублей, воспользовались 70 человек. Полученные таким образом деньги врач использовал на личные нужды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На Радуницу организуют временные маршруты к кладбищам у Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика