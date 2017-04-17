Врача-хирурга, который «специализировался» на выписке ложных больничных листков, будут судить в Могилеве, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

Механизм подпольной «деятельности» медика изучила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк:

— Как выяснило следствие, 50-летний хирург не раз получал денежные взятки за оформление и выдачу заведомо ложных листков нетрудоспособности. Всего с октября 2014-го по сентябрь 2016-го обвиняемый выписал 117 фальшивых больничных. Его «услугами», которые стоили от 18 до 50 рублей, воспользовались 70 человек. Полученные таким образом деньги врач использовал на личные нужды.

К слову, одного из своих «больных» заботливый медик направлял на амбулаторное лечение восемь раз. Что касается заключений врача, то в их перечне популярными были ушибы стопы либо локтя. Кадровикам могилевского предприятия подобные диагнозы и частое отсутствие на службе сотрудника, наблюдавшегося у доктора, показались подозрительными. Позже их сомнения в подлинности заключений о состоянии здоровья работника подтвердили и следователи.

«Предприимчивый» хирург остается под стражей. Уголовное дело в его отношении передано в суд.