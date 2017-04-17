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На Радуницу организуют временные маршруты к кладбищам у Минска
18.04.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by
С 22 по 25 апреля столичные транспортники организуют временные городские и пригородные маршруты для посещения кладбищ. Подробности
22−24 апреля с 08.00 до 19.00 будут работать следующие автобусные маршруты:
— № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище»;
— № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»;
— № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище»;
— № 975Э «ДС Чижовка — Кладбище Михановичи».
А также 25 апреля с 07.00 до 19.00 запустят автобусы по маршрутам:
— № 968Э «ДС Карастояновой — Северное кладбище»;
— № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище»;
— № 971Э «ДС Запад-3 — Кладбище Михановичи»;
— № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»;
— № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище»;
— № 974Э «Кульман — Северное кладбище»;
— № 975Э «ДС Чижовка — Кладбище Михановичи»;
— № 977 «1-е ворота — 2-е ворота» (для обслуживания Северного кладбища);
— № 979Э «ДС Карбышева — Северное кладбище».
Кроме того, увеличат количество подвижного состава на действующих городских автобусных маршрутах:
— № 68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»;
— № 94С «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»;
— № 109 «ДС Карбышева — Северное кладбище»
— № 31 «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище» (с одновременной отменой работы автобусного маршрута № 172Э);
— № 94С «АС Автозаводская — Чижовское кладбище».
Чтобы сократить время, которое пассажиры тратят на проезд к месту отправления, 25 апреля увеличат количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 29, 59, 148С, 921, троллейбусных № 2, 22, 25, 41, 46, 92 и трамвайном № 11. И организуют автобус по маршруту № 3С «ДС Чижовка — Вокзал», 22Д «ДС Чижовка — ст.м. Автозаводская».
Отправление автобусов № 968Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 977, 979Э будет осуществляться оперативно по мере наполнения салонов.
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А чтобы пассажиры смогли быстрее попасть на станцию отправления, городской транспорт будет ходить чаще.
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