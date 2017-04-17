С 22 по 25 апреля столичные транспортники организуют временные городские и пригородные маршруты для посещения кладбищ. Подробности сообщает Минсктранс.

22−24 апреля с 08.00 до 19.00 будут работать следующие автобусные маршруты:

— № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище»;

— № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»;

— № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище»;

— № 975Э «ДС Чижовка — Кладбище Михановичи».

А также 25 апреля с 07.00 до 19.00 запустят автобусы по маршрутам:

— № 968Э «ДС Карастояновой — Северное кладбище»;

— № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище»;

— № 971Э «ДС Запад-3 — Кладбище Михановичи»;

— № 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»;

— № 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище»;

— № 974Э «Кульман — Северное кладбище»;

— № 975Э «ДС Чижовка — Кладбище Михановичи»;

— № 977 «1-е ворота — 2-е ворота» (для обслуживания Северного кладбища);

— № 979Э «ДС Карбышева — Северное кладбище».

Кроме того, увеличат количество подвижного состава на действующих городских автобусных маршрутах:

— № 68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»;

— № 94С «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»;

— № 109 «ДС Карбышева — Северное кладбище»

— № 31 «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище» (с одновременной отменой работы автобусного маршрута № 172Э);

— № 94С «АС Автозаводская — Чижовское кладбище».

Чтобы сократить время, которое пассажиры тратят на проезд к месту отправления, 25 апреля увеличат количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 29, 59, 148С, 921, троллейбусных № 2, 22, 25, 41, 46, 92 и трамвайном № 11. И организуют автобус по маршруту № 3С «ДС Чижовка — Вокзал», 22Д «ДС Чижовка — ст.м. Автозаводская».

Отправление автобусов № 968Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 977, 979Э будет осуществляться оперативно по мере наполнения салонов.