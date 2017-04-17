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Могилевчанин украл около 4 тысяч долларов с потерянной карточки, на которой был написан пин-код
18.04.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by
34-летнего могилевчанина обвиняют в хищении крупной суммы денег путем использования компьютерной техники,
«Обвиняемый занимался частным извозом. В один из дней он подвозил 50-летнего местного жителя, который в машине потерял свою банковскую карточку c написанным на ней пин-кодом. На следующий день обвиняемый карточку нашел и в течение последующих двух дней в различных банкоматах Могилева, похитил с карт-счета потерпевшего 3500 долларов США и 1 000 белорусских рублей», — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Действия мужчины квалифицировали по ч.3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде, т.к. раскаялся в совершенном и возместил причиненный ущерб в полном объеме.
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Обвиняемый занимался частным извозом. В один из дней он подвозил 50-летнего местного жителя, который в машине потерял свою банковскую карточку c написанным на ней...
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