34-летнего могилевчанина обвиняют в хищении крупной суммы денег путем использования компьютерной техники, рассказали в Следственном комитете.

«Обвиняемый занимался частным извозом. В один из дней он подвозил 50-летнего местного жителя, который в машине потерял свою банковскую карточку c написанным на ней пин-кодом. На следующий день обвиняемый карточку нашел и в течение последующих двух дней в различных банкоматах Могилева, похитил с карт-счета потерпевшего 3500 долларов США и 1 000 белорусских рублей», — сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Действия мужчины квалифицировали по ч.3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, т.к. раскаялся в совершенном и возместил причиненный ущерб в полном объеме.

УСК по Могилевской области напоминает о некоторых мерах предосторожности для сохранности своих денежных средств: установить лимиты на снятие наличности и на безналичные расчет;

подключить услуги «СМС-оповещение»;

не писать пин-код и не хранить его вместе с карточкой. Лучше всего выучить код наизусть.