Карту с самыми старыми деревьями в городе создали в Могилеве. На ней уже указано месторасположение более 100 деревьев, возраст которых превышает 100 лет. Инициатива основания принадлежит международному общественному объединению «Экопроект». Идея реализована при поддержке ряда общественных организаций областного центра.





«Инвентаризация зеленых насаждений Могилева началась в 2015 году. За пройденное время обследована старая часть города — улицы, скверы, в том числе Подниколье, а также 7 кладбищ. Составлены списки ценных пород широколиственных. По итогам проделанной работы выводы следующие: уже выявлено более 100 деревьев, возраст которых превышает 100 лет. Самое возрастное из них — дуб в обхвате 5 метров, расположенный на Машековском кладбище. Ему более 250 лет», — рассказал эксперт «Экопроекта» Виктор Киреев.

На основе собранных сведений на сайте «Экопроекта» создана интерактивная карта с привязкой к местности. Там же можно оставить информацию о возрастных деревьях, которые не отмечены на карте. После обследования они также будут внесены в списки.

«Данные о деревьях передаются в Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси для создания базы данных всей страны, на основе которой будет определяться статус отдельных деревьев или насаждений в регионе после дополнительного их обследования специалистами. В Могилевской области такую работу они планируют провести в 2018 году», — пояснил Виктор Киреев.

При этом отметил, что процесс инвентаризации деревьев в Могилеве продолжается. Только на треть изучен Печерский лесопарк, на территории которого уже обнаружено достаточное количество вековых деревьев. С наступлением устойчивого потепления работы по обследованию лесопарка будут возобновлены. «Экопроект» рассчитывает на помощь волонтеров, в том числе студентов. Для работы понадобятся рулетка и смартфон с навигатором.