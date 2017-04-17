МИНСК, 18 апр — Sputnik. Родитель-усыновитель с точки зрения педагогической просвещенности должен быть на голову выше обычного родителя, рассказали организаторы фестиваля "Родные люди" в пресс-центре Sputnik.

"Цель фестиваля — не популяризация усыновления, а возможность услышать мнение тех, кто уже знаком с этой тематикой, кто уже столкнулся или готовится к встрече с проблемами, которые могут возникнуть у усыновителей", — рассказала координатор фестиваля Ольга Головнева.

Фестиваль семей-усыновителей "Родные люди" пройдет в начале июля в Новогрудском районе. Площадкой для фестиваля станет Лавришевский монастырь.

"Мы проводим фестиваль и потому, что у нас есть возможность разместить у себя участников — это очень живописное место, и потому, что сейчас у монастыря есть планы по строительству домов многодетных-детей усыновителей. На территории монастыря уже живет такая семья. Кроме того, планируем на базе монастыря создать ресурсный центр, куда семьи-усыновители могли бы обращаться за поддержкой и помощью", — пояснил член оргкомитета, член братства Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря брат Дмитрий Шамко.

В рамках фестиваля пройдет ряд тренингов, образовательных семинаров, во время которых усыновителей обучат, как решать сложные вопросы, возникающие в семье.

"Наша цель — развитие родительской компетенции. Мы попытаемся помочь родителям справиться со своими страхами, тревогами. Кроме того, наша задача — помощь детям, фестиваль позволяет увидеть, как много усыновленных детей, и все разные, интересные, все могут дружить. Будет ряд игровых, спортивных, психологических мероприятий — дети смогут обсудить свои чувства и мысли по поводу усыновления", — отметили организаторы.

Уже порядка 150 участников заявили о своем желании участвовать в фестивале. Одновременно стремясь дать возможность присутствовать как можно большему количеству семей, организаторы хотят сохранить возможность индивидуальной помощи и общения с каждым участником.

С какими проблемами должны уметь справиться усыновитель, какой портрет белорусского усыновителя и как мать двоих детей решилась на усыновление еще троих, смотрите на видео Sputnik.