Итоги опроса жителей Осмоловки, исторического квартала в центре Минска, показывают, что ветхим жильем свои дома считают только 7,6% опрошенных. При этом ценность этих строений осознают 72,5%. Этими данными с TUT.BY поделилась молодежная общественная организация «Гісторыка», которая проводила опрос.





«Гісторыка» стала инициатором присвоения Осмоловке статуса историко-культурной ценности, заручилась поддержкой общественных организаций, профессиональных архитекторов, местных жителей. Но Белорусский республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурной ценности отправил предложение на доработку с требованием предоставить концепт развития исторических кварталов. Одной из частей работы над менеджмент-планом и стал опрос местных жителей. Он прошел в феврале.

Участие в нем приняли около 250 жителей Осмоловки, это примерно четверть «местного населения». Оказалось, что половина опрошенных живет в квартале больше 20 лет, а переехать отсюда готовы только 7,6% респондентов. Больше 40% хотели бы сделать ремонт в своей квартире, но им нужны гарантии, что квартал не снесут и не перестроят существенно. При этом жители понимают, что присвоение кварталу статуса историко-культурной ценности ограничит их в изменении окон и фасадов своих домов. Но 74,8% респондентов к этому готовы, они считают, что современные технологии позволят им найти бюджетные варианты материалов, которые сохранят облик домов.



Фото: Елена Зуева, TUT.BY

На основе результатов опроса в МОО «Гісторыка» утверждают, что местные жители не согласны с главным архитектором Минска, который неоднократно призывал к сокращению доли жилого фонда в Осмоловке. На сегодняшний день эти кварталы стали пространством, объединившим местных жителей не просто местом проживания, но и пониманием ценности этого места, а также готовностью активно действовать для сохранения и развития исторического места.

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