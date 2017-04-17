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Советы усыновителям: не слушайте соседей, не пренебрегайте психологом

18.04.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Воспитание приемных и биологических детей значительно отличается, уверена Нина Конон, принявшая в семью троих детей.

Советы усыновителям: не слушайте соседей, не пренебрегайте психологом
© Sputnik/ Александр Шурмелёв
Эксперты рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются усыновители

"Это другие проблемы, другие ассоциации. У меня двое биологических детей и трое приемных, и я с уверенностью могу сказать, что процесс воспитания этих детей сильно отличается. Они по-другому чувствуют", — рассказала мать-усыновительница в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Она признала, что решаясь на усыновление первого ребенка, испытывала страх, а отдельные друзья и соседи даже высказывали открытый негатив.

"Он исходил даже со стороны близких друзей, которые говорили — у вас двое взрослых детей, что вы делаете? Отсеялось много бывших друзей, зато появились новые, которые понимают наши принципы. Дом у нас маленький, особенно досталось от соседей свекрови, живущей в соседнем подъезде. Но мы спокойно относимся к слухам", — рассказала Конон.

Зато второго ребенка усыновлять было не страшно. Тем, кто также готов дать свою заботу и любовь детям из детских домов, собеседница Sputnik советует заручиться поддержкой близких людей.

"Меня поддерживала моя сестра, свекровь, дети и невестки и, в первую очередь, муж. Решение взять в семью приемного ребенка мы приняли на семейном совете, обсудив вопрос в том числе с детьми. Ревности не было. Никто из собравшихся не высказывался против, более того, одна из невесток признала, что, родив двоих детей, хочет подумать об усыновлении", — рассказала собеседница.

Кроме того, она рекомендует обеспечить себе профессиональную психологическую поддержку — усыновительница признала, что видит сложности, с которыми сталкиваются семьи в глубинке, не имея возможности обратиться к психологу. Даже имея опыт воспитания биологических детей, семья часто может столкнуться с тем, что воспитывать приемного ребенка придется, учитывая ряд неизвестных прежде правил.

"Кроме того, у меня есть любимая работа, которая позволяет отвлечься от семейных сложностей, и это также помогает", — признала Конон.

Видео с пресс-конференции организаторов фестиваля семей-усыновителей смотрите на Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Мать троих усыновленных детей рассказала в пресс-центре Sputnik о том, как справиться с соседскими пересудами, преодолеть стереотипы и подарить семью детям из детских...

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