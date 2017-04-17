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Заведующая мебельным магазином в Витебске присваивала платежи по рассрочке

18.04.2017 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Заведующая магазином в Витебске предстанет перед судом за присвоение платежей по рассрочке, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Городской отдел СК расследовал уголовное дело по обвинению в совершении должностного преступления заведующей мебельным магазином одной из белорусских фабрик. 49-летняя жительница областного центра заключила с семью покупателями договоры купли-продажи товаров в кредит (рассрочку). При оформлении договора заведующая поясняла им, что платежи по рассрочке необходимо оплачивать в магазине, а затем она сама переведет деньги на счет мебельной фабрики.

Затем заведующая принимала деньги, ставила свою подпись и печать магазина в экземпляре договора, который предоставляли покупатели. Никаких иных документов, подтверждающих факт оплаты за корпусную мебель, она клиентам не передавала.

Полученные средства женщина частично вносила в качестве оплаты за проданную мебель или полностью присваивала. Таким образом с декабря 2015 года по июнь 2016-го заведующая получила от покупателей в качестве оплаты за реализованную им мебель денежные средства в сумме более 3,1 тысячи рублей, которые похитила.

Следователи предъявили женщине обвинение по ч. 1 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Наложен арест на имущество обвиняемой по месту жительства (бытовую технику и электронику) на сумму более 980 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.

 
Теги: Витебск
 
 
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За полтора года завмаг похитила более 3,1 тысячи рублей.

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