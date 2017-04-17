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Открытие сезона отложили: когда начнут работать гродненские фонтаны

18.04.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В минувшие выходные сезон фонтанов открыли в столице. В Гродно спешить не стали, и, с учетом наступивших заморозков, это оказалось верным решением. Тем не менее, работы по их плановой расконсервации ведутся уже несколько недель. А вот фонтан вблизи драмтеатра по завершении предыдущего сезона и вовсе пережил серьезную реконструкцию, сообщает телеканал «Гродноплюс».


 — Единственное, что планируем в этом году, — на большом фонтане в парке Жилибера заменить питающие кабели. И есть задумка сделать управление фонтаном на улице Мостовой. Остальные фонтаны у нас уже управляются через диспетчерскую, хотим сделать, чтобы и он тоже управлялся, — рассказал мастер предприятия «Горсвет» Артем Крицкий.

Сезон фонтанов откроют в Гродно 1 мая. Именно в этот день будут включены 6 городских фонтанов.

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Специалисты отмечают, что с прошлого года, когда в оборот вошли монеты, традиция бросать их в фонтан возродилась. Кроме того, теперь, когда Гродно стали активно посещать безвизовые туристы, этот обычай наверняка активно поддержат и гости Принеманья.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сезон фонтанов откроют в Гродно 1 мая. Именно в этот день будут включены 6 городских фонтанов.

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