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Снова пусто. В Витебске закрасили граффити с героями комедии "Самогонщики"

18.04.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске закрасили граффити «Самогонщиков» из одноименной советской комедии. Рисунок находился на трансформаторной будке возле дома № 13 на улице Смоленской. У граффити в этом месте сложная история: их то закрашивают, то рисуют снова.


Здесь были «Самогонщики». Фото: Игорь Матвеев

Простая трансформаторная будка на улице в центре города несколько лет является местом столкновения интересов трех сторон: художников, горожан и владельцев объекта — предприятия «Витебские электрические сети».

Первое граффити, которое тут появилось в мае 2015 года, — портрет Евгения Леонова в роли Доцента из комедии «Джентльмены удачи». Потом его не раз портили вандалы, но авторы — ребята из стрит-арт-команды HoodGraff — восстанавливали работу.


Фото: Игорь Матвеев

Затем стена стала пустой — ее закрасили электрики. Однако вскоре на ней появились слова Леонова о том, что искусство не затопчешь: «Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды. Все затоптать нельзя. Особенно в искусстве».

Позже, в августе 2015 года, будку украсила троица из известной комедии «Самогонщики» — Трус, Балбес, Бывалый. Авторы работы — художники из команды StreetSkills. В отличие от прежних работ это граффити продержалось долго — 1,5 года.


Фото: facebook.com/youfeelmyskill

Тем временем художников из витебской стрит-арт-команды HoodGraff, которые путешествуют по острову Бали в Индонезии, обвиняют в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. 12 апреля граффитистов, после выполнения очередной работы, задержала местная иммиграционная служба. Художники утверждают, что не получают деньги за свои работы, а рисуют просто так, а перед тем, как наносить граффити, спрашивают разрешения у местных жителей и религиозных общин.

За ситуацией с задержанием художников на острове Бали следит МИД Беларуси. Молодые люди находятся в контакте с почетным консулом нашей страны в Индонезии. «На остров выехал сотрудник почетного консульства. Мы работаем над тем, чтобы права наших граждан были соблюдены, а конфликт урегулирован», — сообщил БЕЛТА пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.


Стена на «спорной» будке снова пустая. Фото: Игорь Матвеев
 
Теги: Витебск
 
 
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Рисунок находился на трансформаторной будке возле дома № 13 на улице Смоленской. У граффити в этом месте сложная история: их то закрашивают, то рисуют снова.

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