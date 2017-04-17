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Снова пусто. В Витебске закрасили граффити с героями комедии "Самогонщики"
18.04.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске закрасили граффити «Самогонщиков» из одноименной советской комедии. Рисунок находился на трансформаторной будке возле дома № 13 на улице Смоленской. У граффити в этом месте сложная история: их то закрашивают, то рисуют снова.
Простая трансформаторная будка на улице в центре города несколько лет является местом столкновения интересов трех сторон: художников, горожан и владельцев объекта — предприятия «Витебские электрические сети».
Затем стена стала пустой — ее закрасили электрики. Однако вскоре на ней появились слова Леонова о том, что искусство не затопчешь: «Говорят: сейчас другое время. Другой Бог. Другая нравственность. Другая Правда. Но в том-то и дело, что другого Бога не бывает. И другой нравственности не бывает. И другой Правды. Все затоптать нельзя. Особенно в искусстве».
Позже, в августе 2015 года, будку
Тем временем художников из витебской стрит-арт-команды HoodGraff, которые путешествуют по острову Бали в Индонезии,
За ситуацией с задержанием художников на острове Бали следит МИД Беларуси. Молодые люди находятся в контакте с почетным консулом нашей страны в Индонезии. «На остров выехал сотрудник почетного консульства. Мы работаем над тем, чтобы права наших граждан были соблюдены, а конфликт урегулирован», — сообщил БЕЛТА пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
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Рисунок находился на трансформаторной будке возле дома № 13 на улице Смоленской. У граффити в этом месте сложная история: их то закрашивают, то рисуют снова.
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