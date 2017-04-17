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Национальный аэропорт Минск отметил прирост пассажиров в январе-марте

18.04.2017 14:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК. 18 апр — Sputnik. Национальный аэропорт Минск подвел итоги своей производственной деятельности за март и три месяца текущего года, сообщается во вторник на сайте аэропорта.

Национальный аэропорт Минск отметил прирост пассажиров в январе-марте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Только за минувший месяц пассажиропоток вырос почти на треть в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. В марте аэропорт обслужил 1806 самолетовылетов, из них 1653 регулярных и 110 чартерных. Это на 10,1% больше, если сравнить с аналогичным периодом 2016 года.

"За март 2017 года аэропорт обслужил 263 929 пассажиров, прирост составил 29,4%", — говорится в сообщении.

Число пассажиров с января по март достигло 733 570 человек. Этот показатель выше прошлогоднего на 28,2%.

В Национальном аэропорту не рассказали, чем вызван прирост пассажиропотока.

Национальный аэропорт Минск отметил прирост пассажиров в январе-марте
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом разрешил гражданам 80 государств безвизовый въезд в Беларусь с 12 февраля на срок до пяти дней при условии пересечения границы через Национальный аэропорт Минск. Однако новый порядок не распространяется на иностранных гостей, которые прилетают из России.

В среднем за первую неделю работы безвизового режима ежедневно в Беларусь приезжало порядка 158 туристов. Для посещения нашей страны им нужен паспорт, страховка, 25 долларов на каждый день пребывания и обратный билет.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. Дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

 
Теги: Минск
 
 
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Аэропорт обслужил более 700 тысяч пассажиров за январь-март, это почти на 30% выше показателя прошлого года.

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