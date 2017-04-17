МИНСК, 18 апр — Sputnik. Одна из столичных ветеринарных клиник предупредила белорусов об опасности популярных игрушек бонстиков для домашних питомцев, об этом сообщили в социальных сетях клиники.

Бонстики — популярные маленькие резиновые игрушки, которые выдают покупателям при заказах в одной из крупнейших торговых сетей Беларуси. Многие уже собирают настоящие коллекции этих игрушек, однако забывают: бонстики могут быть опасны для домашних любимцев.

"А мы собираем свою коллекцию бонстиков. В данном случае, проглоченные ранее, бонстики явились причиной непроходимости кишечника у кошки, из-за чего пришлось оперативно их извлекать. Следите за тем, что кушает и с чем играется ваш питомец", — призвали в столичной ветклинике и опубликовали фотографию извлеченной из кошки игрушки.

Публикация от Ветклиника SAS Animal Service (@sasvetdoc) Мар 28 2017 в 12:00 PDT

Как сообщили ветеринары, случай непроходимости кишечника у кошек из-за бонстиков не единичен. Специалисты грустно шутят: неужели нужно завести отдельную коробку для подобных "находок" в животах животных.

Мелкие предметы, в том числе и резиновые игрушки, могут быть опасны не только для домашних животных, но и для маленьких детей, которые могут случайно проглотить бонстика. Отсутствие осторожности с подобными предметами может привести к трагедии.