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Столичная ветклиника бьет тревогу из-за бонстиков
18.04.2017 14:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Одна из столичных ветеринарных клиник предупредила белорусов об опасности популярных игрушек бонстиков для домашних питомцев, об этом сообщили в социальных сетях клиники.
Бонстики — популярные маленькие резиновые игрушки, которые выдают покупателям при заказах в одной из крупнейших торговых сетей Беларуси. Многие уже собирают настоящие коллекции этих игрушек, однако забывают: бонстики могут быть опасны для домашних любимцев.
"А мы собираем свою коллекцию бонстиков. В данном случае, проглоченные ранее, бонстики явились причиной непроходимости кишечника у кошки, из-за чего пришлось оперативно их извлекать. Следите за тем, что кушает и с чем играется ваш питомец", — призвали в столичной ветклинике и опубликовали фотографию извлеченной из кошки игрушки.
Как сообщили ветеринары, случай непроходимости кишечника у кошек из-за бонстиков не единичен. Специалисты грустно шутят: неужели нужно завести отдельную коробку для подобных "находок" в животах животных.
Мелкие предметы, в том числе и резиновые игрушки, могут быть опасны не только для домашних животных, но и для маленьких детей, которые могут случайно проглотить бонстика. Отсутствие осторожности с подобными предметами может привести к трагедии.
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Проглоченные животными мягкие игрушки часто становятся причиной обращения к ветеринарам.
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