МИНСК, 18 апр — Sputnik. Негосударственные нефтетрейдеры, работающие на розничном рынке Беларуси, считают экономически обоснованным повысить в республике отпускные цены на топливо до уровня на 5-10% больше, чем в Смоленской области РФ, сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".



© Sputnik Александр Кряжин Плюс копеечка: в Беларуси снова подорожало топливо

В минувшую субботу в Беларуси вновь подорожало автомобильное топливо — как и в предыдущие разы, на одну копейку. Это было пятым подорожанием с января 2015 года. В целом, за этот период топливо в республике подорожало на пять копеек.

Накануне последнего повышения цен на топливо в концерне "Белнефтехим" прошла встреча представителей негосударственный нефтяных компаний, работающих на белорусском розничном рынке и имеющих собственные сети АЗС — "Газпромнефть-Белнефтепродукт", "Юнайтед Компани", "Татнефть-Белнефтепродукт", "НефтеХимТрейдинг", "Лукойл Белоруссия", "Астотрейдинг", "РН-Запад", "Славнефтехим".

"В выступлениях руководителей сетей АЗС подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, выступающие определили в размере на 5-10% выше, чем в Смоленском регионе соседней Российской Федерации", — сообщили в концерне по итогам встречи.

Владельцы сетей АЗС отметили низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года из-за низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж.

"В апреле нефтяных котировок практически нивелировал положительный экономический эффект от повышения розничных цен на бензин и дизтопливо как для НПЗ, так и для сетей АЗС", — также отметили в концерне.

Ранее, после первого повышения цен на топливо, в "Белнефтехиме" отмечали, что по состоянию на середину марта в РФ цены превысили уровень белорусских — в Москве на 6%, в Смоленске на 2%.

По сведениям участников рынка нефтепереработки, "Белнефтехим" рассчитывает поэтапно повысить цены на топливо в стране на 10% по сравнению с ценами на январь 2015 года.