МИНСК, 18 апр — Sputnik. Деревья сакуры должны зацвести в Беларуси в начале мая, рассказали Sputnik в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук.

Похолодание пришло в республику на минувшей неделе и сохранится в ближайшие дни: температура воздуха на три-семь градусов ниже климатической нормы. Как уверяют ботаники, на растениях погодные перепады не отразились.

"Если бы они уже цвели, и пришли заморозки — тогда был бы вред. Но пока большинство деревьев только с почками, они защищены. Природа продумала все", — рассказали Sputnik в ботаническом саду.

В Беларуси уже начали распускаться почки на каштанах, липах и некоторых других деревьях. "Когда снова потеплеет — несколько дней, и все будет в зелени", — пообещали ботаники.

Цветение деревьев должно начаться в мае, отметили собеседники Sputnik. "Через пару недель зацветет и сакура. Но похожие растения у нас в теплицах уже цветут — можно приходить и наблюдать за ними", — заключили в ботаническом саду.

У японцев наблюдение за цветущей сакурой — отдельная традиция, которая называется ханами. В Японии сакура и другие деревья зацвели еще в середине марта, а период их цветения завершился.