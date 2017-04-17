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Абрикосов не будет. Ночные заморозки лишили гомельчан теплолюбивых плодов

18.04.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночные заморозки, которые пришли на этой неделе в Гомельскую область, негативно скажутся на будущем урожае абрикосов. Такое предположение высказала главный агроном областной инспекции по защите растений Раиса Дьякова.

Дело в том, что в этом году из-за необычайно раннего весеннего потепления абрикосы зацвели в Гомеле уже к середине апреля. Наблюдаемое сейчас похолодание, а прошедшей ночью температура воздуха упала до 5 градусов мороза, является губительным как для цветков, так и для завязи.

Более того, ночные заморозки в регионе прогнозируются на протяжении всей текущей недели. «Надежд на высокий урожай местных абрикосов практически уже нет. По крайней мере, на деревьях, которые сейчас цветут», — считает собеседница.

К сожалению, этот печальный для многих садоводов-любителей факт во многом является закономерным в условиях ранней весны. «Растения самостоятельно определяют фазу начала вегетации, ориентируясь на сумму полученных положительных температур. Привычные для наших широт плодовые деревья (яблони, груши, сливы), имея многолетний опыт, осторожничают и поэтому не торопятся с началом цветения, а вот у нашего южного гостя абрикоса подобной генетической памяти нет. Из-за этого периодически с ним и случаются подобные казусы», — отметила специалист.

Конечно, абрикос, несмотря на определенную распространенность в Гомельской области как в дикорастущей, так и в культурной форме, не выращивается здесь в промышленных масштабах. Что касается яблоневых садов, то нынешнее похолодание им не страшно — абсолютное большинство деревьев находится еще в стадии покоя. «Так же, как не страшно оно для озимых и всходов посевов яровых зерновых, которые без последствий выдерживают заморозки до минус 8», — подчеркнула Раиса Дьякова.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ночные заморозки, которые пришли на этой неделе в Гомельскую область, негативно скажутся на будущем урожае абрикосов. Такое предположение высказала главный...

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