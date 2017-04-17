

Многим запомнился увиденный по телевидению, в интернете забавный видеоролик «Еноты-барабанщики сортируют мусор», в котором «эксперты мусорных дел» еноты призывают белорусов собирать отходы раздельно. Посмотрев его, некоторые резонно задают вопрос: как это можно сделать в городе Клецке и в целом в районе, где у нас принимают вторичное сырье: макулатуру, пластик, стекло, и существуют ли такие приемные пункты вообще?

Во дворах многоквартирных жилых домов стоят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора с надписью «стекло», «бумага», «пластик». Если выбрасывать отходы этих видов в обозначенные емкости для них, то они попадут не на свалку, а на сортировочную линию (дополнительную сортировку полигона ТКО «Броваровщина»), после чего их отправят на перерабатывающие заводы, где используют в производстве новой продукции.

Синие контейнеры для стекла предусмотрены для ненужных стеклянных бутылок, банок, битого стекла (не оконного), стеклянной посуды (не хрустальной).

В зеленые контейнеры для бумаги выбрасывайте картонную и бумажную упаковки (коробки, пакеты), газеты, журналы, писчую бумагу, тетради, блокноты и т.п.

Пластиковые бутылки и упаковку от продуктов, косметики, бытовой химии, пакеты, пленку, ненужные пластмассовые предметы необходимо нести в желтые контейнеры для пластика.

Взяв на вооружение девиз из видеоролика, полагаем, теперь никто не пройдет мимо стоящих во дворе разноцветных контейнеров, ведь если прекрасные зверьки начали мотивировать людей собирать отходы раздельно, значит, время признаться: это наша забота, а не енота! К тому же подобные усердия бывают отнюдь не напрасны. За сданные в пункты приема вторсырья макулатуру, стеклобой или полиэтилен можно получить деньги. Их в нашем городе несколько. Запомните адреса: г.Клецк, ул.Школьная, 18 (время работы: 8.00-17.00); пос.Броваровщина, в 3-х километрах от города по дороге Р103 на пересечении с Н8461 (время работы: 8.00-16.00); агр.Заостровечье, участок КУП «Клецкое ЖКХ» (время работы: 8.00-17.00). Кроме того, в КУП «Клецкое ЖКХ» имеется передвижной пункт приема ВМР, который выезжает по заявкам физических и юридических лиц, поступающим на диспетчерскую службу по тел. 64454.

Закупочная стоимость за 1 кг макулатуры – 8 коп., стеклобоя – 7 коп., полиэтилена – 20 коп.

Несколько другие цены в УП «Клецкий коопзаготпром», который тоже занимается заготовкой как сельхозпродукции и сырья, так и вторичных материальных ресурсов. Сдать туда макулатуру можно по цене 8 коп. за килограмм, стеклобой – 7 коп. (цена для населения), пластмассовую бутылку – 10 коп. Для этого необходимо подъехать на склад вторсырья, расположенный в городе по улице Привокзальной, и кладовщик Т.А.Климчук примет у вас отходы. Телефоны для справок: 69 204, 69 231, моб. 8029 5509554. В городе работают также два заготовителя – С.Н.Карсюк, моб. 8029 3706962, 8029 7153891 и Н.И. Полозок, моб. 8033 6303477, которые готовы выехать на место. Есть они и в ряде сельских населенных пунктов: д.Цепра – А.А.Павленко, моб. 8029 5702761, агр.Щепичи – А.П.Бобко, моб. 8029 8785083, агр. Яновичи – А.А.Шуляковский, моб. 8029 2634460, д.Мервины – В.В.Матейко, моб. 8029 2539023.

В быту у нас образуются и опасные отходы – батарейки, энергосберегающие лампы. Содержащиеся в них тяжелые металлы вредны для природной среды и здоровья человека, поэтому их нельзя выбрасывать с общим мусором. Их принимает КУП «Клецкое ЖКХ» по ул. Школьная, 18 (база предприятия). Кроме того, энергосберегающие лампы можно сдавать в приемный пункт ВМР в агр.Заостровечье, а батарейки приносить в специальные контейнеры, которые установлены в магазинах города – универмаг и «Евроопт-мини» по ул.17 Сентября. Эти отслужившие свой срок в быту и представляющие определенную угрозу здоровью предметы из контейнеров и мест приема отправят на заводы для обезвреживания.

Рекламная кампания за раздельный сбор отходов, которую начал в 2017 году «Оператор вторичных материальных ресурсов», подхвачена многими СМИ страны. Давайте же будем не просто умиленно смотреть на заботливых енотов, а брать с них пример и разделять отходы, которым обязательно найдется применение.