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Пограничники провели беседу с белорусом, который снимал свою дачу на квадрокоптер

18.04.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на летательный аппарат недалеко от населенного пункта Домачево у границы с Украиной. Оказалось, это квадрокоптер местного жителя. С мужчиной провели профилактическую беседу, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Стражи границы заметили взлет и посадку квадрокоптера в пределах пограничной зоны. Оказалось, аппарат запустил в небо 57-летний местный житель.

— Мужчина пояснил, что таким образом он снимал с высоты свою агроусадьбу для создания рекламного ролика, — говорят в пресс-службе ГПК.

С мужчиной провели профилактическую беседу. Ему напомнили, что по закону их нужно обязательно информировать о запуске и посадке летательных аппаратов массой более 1 килограмма в погранзоне. А в пределах пограничной полосы использовать авиамодели запрещено.

 
 
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Оказалось, аппарат запустил в небо 57-летний местный житель.

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