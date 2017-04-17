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Пограничники провели беседу с белорусом, который снимал свою дачу на квадрокоптер
18.04.2017 15:51 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 17 апреля брестские пограничники обратили внимание на летательный аппарат недалеко от населенного пункта Домачево у границы с Украиной. Оказалось, это квадрокоптер местного жителя. С мужчиной провели профилактическую беседу,
Стражи границы заметили взлет и посадку квадрокоптера в пределах пограничной зоны. Оказалось, аппарат запустил в небо 57-летний местный житель.
— Мужчина пояснил, что таким образом он снимал с высоты свою агроусадьбу для создания рекламного ролика, — говорят в пресс-службе ГПК.
С мужчиной провели профилактическую беседу. Ему напомнили, что по закону их нужно обязательно информировать о запуске и посадке летательных аппаратов массой более 1 килограмма в погранзоне. А в пределах пограничной полосы использовать авиамодели запрещено.
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Оказалось, аппарат запустил в небо 57-летний местный житель.
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