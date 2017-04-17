20 апреля с 13.00 до 15.00 состоится профсоюзный приём граждан главным правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Горлач Еленой Константиновной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, по адресу: г.Могилев, ул.Заводская, 23а, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома.

Справки по телефонам: 72-93-43, 22-57-73.