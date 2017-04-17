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20 апреля состоится приём граждан главным правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Еленой Горлач

18.04.2017 — Новости Общества | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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20 апреля с 13.00 до 15.00 состоится профсоюзный приём граждан главным правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Горлач Еленой Константиновной по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, по адресу: г.Могилев, ул.Заводская, 23а, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома.

Справки по телефонам: 72-93-43, 22-57-73.

 
Теги: Могилев
 
 
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20 апреля с 13.00 до 15.00 состоится профсоюзный приём граждан главным правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Горлач Еленой Константиновной по...

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