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Стюардесса проиграла суд о дискриминации по внешнему виду
18.04.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. "Аэрофлот" считает, что большая масса тела мешает стюардессе быстро передвигаться по салону самолета. Так обосновал требования компании юрист "Аэрофлота", представлявший ее интересы в суде Москвы, сообщает
© Sputnik Максим Блинов
"Отказано в удовлетворении иска", — говорится в решении суда.
Сотрудницы "Аэрофлота"
Стюардесса Ирина Иерусалимская пыталась оспорить в суде положения "Требований к членам кабинного экипажа" авиакомпании, где указаны допустимые размеры одежды, рост и вес бортпроводников.
Она также просила взыскать с "Аэрофлота" часть удержанной зарплаты и миллион рублей компенсации. О намерении подать в суд на "Аэрофлот" из-за дискриминации помимо Иерусалимской заявляла стюардесса Евгения Магурина, обе сотрудницы после заявления лишились должности старшего бортпроводника.
На суде представитель "Аэрофлота" заметил, что Иерусалимская пропустила сроки подачи жалобы на правила компании. Требования к стюардессам юрист назвал объективными, в свою очередь, адвокат стюардессы Сергей Усов заявил, что намерен обжаловать решение суда.
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Тушинский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешнему виду.
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