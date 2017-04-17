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Стюардесса проиграла суд о дискриминации по внешнему виду

18.04.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр – Sputnik. "Аэрофлот" считает, что большая масса тела мешает стюардессе быстро передвигаться по салону самолета. Так обосновал требования компании юрист "Аэрофлота", представлявший ее интересы в суде Москвы, сообщает РИА Новости.

Стюардесса проиграла суд о дискриминации по внешнему виду
© Sputnik Максим Блинов
"Старые, толстые, страшные": стюардессы протестуют против дискриминации

"Отказано в удовлетворении иска", — говорится в решении суда.

Сотрудницы "Аэрофлота" рассказали о дискриминации, которой подверглись в компании. Всех, кто старше 40 и у кого одежда больше 48-го размера, перестали ставить на международные рейсы. Одна из стюардесс рассказала, что она и ее коллеги, которые также не прошли такой неожиданный кастинг, отныне работают только на утренних и ночных рейсах. Их определили в группу "старые, толстые и страшные", отметила стюардесса.

Стюардесса Ирина Иерусалимская пыталась оспорить в суде положения "Требований к членам кабинного экипажа" авиакомпании, где указаны допустимые размеры одежды, рост и вес бортпроводников.

Стюардесса проиграла суд о дискриминации по внешнему виду
© Фото: Facebook / Kseniya Fedoronok
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Она также просила взыскать с "Аэрофлота" часть удержанной зарплаты и миллион рублей компенсации. О намерении подать в суд на "Аэрофлот" из-за дискриминации помимо Иерусалимской заявляла стюардесса Евгения Магурина, обе сотрудницы после заявления лишились должности старшего бортпроводника.

На суде представитель "Аэрофлота" заметил, что Иерусалимская пропустила сроки подачи жалобы на правила компании. Требования к стюардессам юрист назвал объективными, в свою очередь, адвокат стюардессы Сергей Усов заявил, что намерен обжаловать решение суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Тушинский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешнему виду.

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