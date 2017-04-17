﻿ Чиновницу Бобруйского исполкома приговорили к 6,5 года колонии за хищения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чиновницу Бобруйского исполкома приговорили к 6,5 года колонии за хищения

18.04.2017 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывшая работница Бобруйского райисполкома приговорена к 6,5 годам лишения свободы за хищения и служебный подлог. Такое решение вынес суд Кировского района, сообщает пресс-служба Могилевского облсуда.

Фигурантка работала начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности в Бобруйском райисполкоме.

Ее обвинили в том, что она незаконно перечисляла деньги со счета исполкома на свой личный и похищала деньги из кассы исполкома. Для этого сотрудница оформляла подложные ордеры о выплате ей лично зарплаты, премий, материальной помощи, отпускных и пособия на оздоровление. Или такие же ордеры о выдаче денег на имя работников исполкома — те не знали о махинациях, за них в документах расписывалась фигурантка.

Так с января 2013 по апрель 2014 было похищено 188 миллионов рублей «старыми», что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере.

В 2014—2015 годах, согласно обвинению, на основе липовых документов женщина перевела деньги со счета Химовского сельского исполкома на свой собственный. Всего 27 миллионов рублей «старыми».

Денег не досчитались и в профсоюзе райисполкома, где начальница исполняла обязанности председателя «первички». За два с половиной года женщина незаконно получила там 38 миллионов неденоминированных рублей.

Суд признал бывшую начальницу виновной и приговорил к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговором также была назначена конфискация имущества и запрет в течение 5 лет занимать определенные должности.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пару лет из кассы районного и сельского исполкомов, а также профсоюза исчезло более 250 млн рублей "старыми".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Стюардесса проиграла суд о дискриминации по внешнему виду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика