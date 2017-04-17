Бывшая работница Бобруйского райисполкома приговорена к 6,5 годам лишения свободы за хищения и служебный подлог. Такое решение вынес суд Кировского района, сообщает пресс-служба Могилевского облсуда.

Фигурантка работала начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности в Бобруйском райисполкоме.

Ее обвинили в том, что она незаконно перечисляла деньги со счета исполкома на свой личный и похищала деньги из кассы исполкома. Для этого сотрудница оформляла подложные ордеры о выплате ей лично зарплаты, премий, материальной помощи, отпускных и пособия на оздоровление. Или такие же ордеры о выдаче денег на имя работников исполкома — те не знали о махинациях, за них в документах расписывалась фигурантка.

Так с января 2013 по апрель 2014 было похищено 188 миллионов рублей «старыми», что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере.

В 2014—2015 годах, согласно обвинению, на основе липовых документов женщина перевела деньги со счета Химовского сельского исполкома на свой собственный. Всего 27 миллионов рублей «старыми».

Денег не досчитались и в профсоюзе райисполкома, где начальница исполняла обязанности председателя «первички». За два с половиной года женщина незаконно получила там 38 миллионов неденоминированных рублей.

Суд признал бывшую начальницу виновной и приговорил к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговором также была назначена конфискация имущества и запрет в течение 5 лет занимать определенные должности.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.