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Ветеринары рассказали об опасности бонстиков

18.04.2017 17:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Домашних питомцев стоит оградить от любых мелких предметов, в том числе и популярных бонстиков, рассказали Sputnik в ветклинике "САС Энимал Сервис".

Ветеринары рассказали об опасности бонстиков
© Pixabay
Столичная ветклиника бьет тревогу из-за бонстиков

Ветклиника во вторник начала бить тревогу: все больше животных попадают к ним после того, как проглотили популярные игрушки из сети супермаркетов. Как рассказали Sputnik в организации, за две недели были уже пять подобных случаев.

"Надо оградить животных от маленьких предметов. Те же бонстики сейчас стали очень популярны, поэтому случаи учащаются. Хозяевам нужно пристально следить за питомцами, ведь если животное проглотит мелкую игрушку, она забивает кишечник и приходится делать полосную операцию", — рассказали Sputnik в ветклинике.

По словам специалистов, после подобной операции животное долго восстанавливается. Без помощи ветеринаров проглоченный бонстик может закончиться трагедией.

"Опасны они не только для кошек, но и для маленьких собак. У крупных пород игрушка может выйти из организма самостоятельно", — добавили специалисты.

Если ваш питомец проглотил что-то лишнее, определить это можно по его самочувствию: у животного возможна рвота после каждого приема пищи или питья из-за непроходимости пищевода. Возможны вялость, отказ от пищи. В таком случае необходимо сразу же обращаться к ветеринарам.

 
Теги: Минск
 
 
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За две недели в одну из столичных ветклиник обратились пять хозяев домашних животных, съевших резиновые игрушки.

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