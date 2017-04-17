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Беларусь нацелилась на финансовые рынки Китая

18.04.2017 17:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель всекитайского собрания народных представителей Китая Чжан Дэцзян обсудили финансовое сотрудничество двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам Лукашенко, речь шла о 30 инвестиционных проектов на 6 миллиардов долларов.

«Беларусь заинтересована в привлечении прямых инвестиций китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая. Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке», - сказал белорусский лидер.

Стороны обсудили и главный белорусско-китайский проект - индустриальный парк «Великий камень». Его возводят рядом со столицей. По словам Лукашенко, это только первый шаг к будущему. Президент надеется, что дружба между Минском и Пекином подтянет белорусскую экономику до китайских высот.

В прошлом году товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.

 
 
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Минск намерен разместить в Китае облигации, а также пустить China CITIC Bank на белорусский рынок.

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