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Беларусь нацелилась на финансовые рынки Китая
18.04.2017 17:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель всекитайского собрания народных представителей Китая Чжан Дэцзян обсудили финансовое сотрудничество двух стран, сообщает телеканал «МИР 24».
По словам Лукашенко, речь шла о 30 инвестиционных проектов на 6 миллиардов долларов.
«Беларусь заинтересована в привлечении прямых инвестиций китайских компаний в банковский сектор. Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая. Кроме того, мы заинтересованы разместить белорусские облигации на вашем финансовом рынке», - сказал белорусский лидер.
Стороны обсудили и главный белорусско-китайский проект - индустриальный парк
В прошлом году
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Минск намерен разместить в Китае облигации, а также пустить China CITIC Bank на белорусский рынок.
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